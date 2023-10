"Angesichts der Tatsache, dass Unternehmen auf breiter Front ihre Investitionen in die Cybersicherheit erhöhen, ist es nicht verwunderlich, dass einige der größten Unternehmen dieser Branche steigende Umsätze, ein wachsendes Interesse der Investoren und einen rasanten Anstieg der Aktienkurse verzeichnen."



Die Analyse zeige, dass nicht alle Unternehmen der Cybersecurity-Branche gleichermaßen vom Boom profitiert hätten. Am einen Ende des Spektrums würden sich die extremen Kurssteigerungen von Palo Alto (ISIN US6974351057/ WKN A1JZ0Q) und Fortinet (ISIN US34959E1091/ WKN A0YEFE) in den vergangenen zehn Jahren auf fast 1.500 Prozent bzw. über 1.400 Prozent belaufen. Andere Unternehmen wie Gen Digital (ISIN US6687711084/ WKN A2PUXE) hätten sich mit einem Anstieg von 40 Prozent in den letzten zehn Jahren weniger gut entwickelt. Akamai (ISIN US00971T1016/ WKN 928906) und Check Point Software (ISIN IL0010824113/ WKN 901638) würden bei den kurzfristigen Gewinnen hinterherhinken, könnten aber dennoch respektable langfristige Renditen von 122 Prozent und 135 Prozent vorweisen.



"Von den zehn größten börsennotierten globalen Cybersecurity-Unternehmen haben acht in diesem Jahr Kursgewinne verzeichnet. Sieben sind um mehr als 25 Prozent gestiegen, vier sogar um mehr als 50 Prozent. Insgesamt nähert sich unser Cyber Basket einem neuen Rekordhoch", füge Laidler hinzu.



"In der sich ständig verändernden Cybersecurity-Landschaft führt die künstliche Intelligenz (KI) eine neue Dimension ein. KI-basierte Sicherheitslösungen bieten eine vielversprechende Möglichkeit, schneller und effizienter auf Cyber-Bedrohungen zu reagieren, und könnten einen weiteren Anstieg bei den Renditen von Cybersecurity-Aktien bedeuten." (04.10.2023/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Laut einer Studie der Trading- und Investmentplattform eToro haben die weltweit größten Cybersecurity-Unternehmen in den vergangenen zehn Jahren fast neunmal so hohe Renditen erzielt wie der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900), so die Experten von eToro.Mit Oktober stehe der Cyber Security Month vor der Tür - ein Anlass für eToro, den Boom der Branche genauer unter die Lupe zu nehmen. Laut den Ergebnissen der aktuellen Analyse von eToro hätten die zehn größten Cybersecurity-Unternehmen der Welt nach Marktkapitalisierung seit 2014 eine Rendite von 803 Prozent (gleichgewichteter Index) gegenüber 93 Prozent des DAX erwirtschaften können. Allein in den letzten fünf Jahren habe der "Cyber Basket" von eToro fast siebenmal so viel zugelegt wie der DAX (202 Prozent vs. 30 Prozent).