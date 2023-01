Wie auch viele andere Technologiewerte hätten Aktien aus dem Bereich der Cybersicherheit in der Anfangsphase der Coronapandemie eine starke Nachfrage sowie Marktwachstum verzeichnet, wie Strauss-Frank erkläre: "Mit der Verlagerung hin zu digitalen Arbeitsformen haben die Bedenken hinsichtlich der Notwendigkeit von Cybersicherheitsmaßnahmen zugenommen." In den letzten Monaten habe sich jedoch das Blatt gewendet: Erwartungen der Investoren hätten nicht erfüllt werden können, die FED habe den Leitzins nach oben gehievt und Unternehmen aus der Technologiebranche hätten Umsatz- und Kurseinbrüche verzeichnet. Ob Werte aus der IT-Sicherheit durch diese Entwicklung schwächeln würden? Dazu Strauss-Frank: "Cybersecurity-Aktien zählen zum Segment der Wachstumswerte und diese sind die Ersten, die unter einer Zinserhöhung zu leiden haben. Trotz des vorübergehenden Abschwungs können sie langfristig betrachtet interessant sein, denn die derzeitige Schwäche schafft Möglichkeiten für den Aufbau von Positionen. Und wenn sich die Aktienmärkte allgemein erholen, können Wachstumswerte zu den Spitzenreitern gehören."



So sei laut Strauss-Frank zu erwarten, dass der globale Markt für Cybersicherheit zwischen 2022 und 2027 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 8,9 Prozent wachse - und bis dahin einen Wert von 266 Milliarden US-Dollar erreiche. Doch Strauss-Frank warne: "Man kann davon ausgehen, dass Cyberangriffe in den nächsten Jahren komplexer werden. Das stellt die Implementierung von Sicherheitslösungen vor neue Herausforderungen und könnte das Marktwachstum behindern." Die künftige Entwicklung des Marktes hänge auch stark von politischen und gesellschaftlichen Anspannungen ab. Beispielhaft hierfür seien die Hackerangriffe bei den US-Wahlen 2020 sowie der gravierende Anstieg von Cyberattacken auf das Gesundheitswesen im Zuge der Pandemie.



Auch stellt sich die Frage, ob am Cyber-Markt wie in der Technologiebranche einzelne Big Player den Markt zu dominieren wissen, so Strauss-Frank. "Sicherlich gibt es einige gut etablierte und große Akteure, es lassen sich aber auch eine beträchtliche Anzahl kleinerer, spezialisierter Unternehmen finden, die erfolgreich sind, indem sie sich mit innovativen Produkten und Leistungen auf bestimmte Marktbereiche konzentrieren", meine Strauss-Frank. In der Branche sei es unerlässlich, mit den neuesten Trends mitzuhalten, potenzielle künftige Bedrohungen zu erkennen und ständig Innovationen vorzunehmen, um der Konkurrenz voraus zu sein. Für eingesessene Betriebe könne dies eine Herausforderung sein, wenn ihre Prozesse veraltet seien. Kleinere, agilere Cybersecurity-Anbieter könnten womöglich schneller auf Entwicklungen reagieren. Deswegen habe beispielsweise der Big Player am Markt für Cloud-Security Palo Alto Networks in den letzten Jahren über ein Dutzend junger Cloudentwickler übernommen.



Sowohl für Einzelpersonen als auch für Organisationen sei die Cybersecurity eine wachsende Notwendigkeit und wirksame Sicherheitsmaßnahmen würden eine hohe Priorität einnehmen. "Privatpersonen nutzen demnach immer häufiger Antivirensoftwares oder VPNs. Auch Cloud-basierte Dienste zum Schutz der eigenen Geräte wie zum Beispiel ein Passwortmanager sind hier beliebt. Unternehmen hingegen benötigen oftmals komplexere Sicherheitsmaßnahmen", erkläre Strauss-Frank und verweise auf weitere erwähnenswerte Cybersicherheitsaktien: "Umsatztechnisch ist neben Palo Alto Networks auch der Softwareanbieter Fortinet eines der profitabelsten IT-Security-Unternehmen. Beide Unternehmen prognostizieren für die kommenden Jahre ein Umsatzwachstum im zweistelligen Prozentbereich." Auch CrowdStrike Holding und Zscaler seien laut Strauss-Frank Cloud-Anbieter mit Potenzial. Abschließend ergänze sie: "Die Identitätsmanagement-Software von Okta könnte in einer zunehmend mobilen und cloudbasierten Welt sehr gefragt sein." (12.01.2023/ac/a/m)





Berlin (www.aktiencheck.de) - Jedes Unternehmen wird früher oder später Opfer eines Cyberangriffs, warnt der IT-Branchenverband Bitkom, so Shanna Strauss-Frank, Börsenexpertin bei Freedom Finance Germany.Habe der dadurch entstandene Schaden in 2018/19 bei 103 Milliarden Euro gelegen, habe sich die Summe in 2022 nahezu auf 203 Milliarden Euro verdoppelt. Dabei hätten im dritten Quartal 2022 die globalen Angriffe im Vorjahresvergleich um 28 Prozent zugenommen. Am 27. Februar, drei Tage nach dem offiziellen Kriegsbeginn in der Ukraine, habe Check Point Research einen Anstieg der Cyberattacken auf den militärischen und staatlichen Sektor der Ukraine um 196 Prozent vermeldet. Doch nicht nur kriegsbedingte Angriffe hätten das vergangene Jahr geprägt. Laut einem IBM-Report hätten Unternehmen, die künstliche Intelligenz und Automatisierung bei der Erkennung von potenziellen Bedrohungen und Lücken einsetzen würden, einen um 74 Tage kürzeren Zyklus bei einer Datenschutzverletzung gehabt und hätten durchschnittlich drei Millionen US-Dollar mehr einsparen können. Diese Entwicklungen würden darauf hindeuten, dass das Bedürfnis nach Cyberabwehr in den nächsten Jahren in Unternehmen immer zentraler werde.