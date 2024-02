Börsenplätze CyberArk Software-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CyberArk Software-Aktie:

253,60 EUR +4,53% (09.02.2024, 15:52)



Nasdaq-Aktienkurs CyberArk Software-Aktie:

266,33 USD +1,81% (09.02.2024, 15:38)



ISIN CyberArk Software-Aktie:

IL0011334468



WKN CyberArk Software-Aktie:

A12CPP



Ticker-Symbol CyberArk Software-Aktie:

CYB



NASDAQ-Symbol CyberArk Software-Aktie:

CYBR



Kurzprofil CyberArk Software Ltd.:



CyberArk Software Ltd. (ISIN: IL0011334468, WKN: A12CPP, Ticker-Symbol: CYB, NASDAQ-Symbol: CYBR) ist ein in Israel ansässiger Anbieter von IT-Sicherheitslösungen zum Schutz von Unternehmen vor Cyberangriffen. Die Softwarelösungen von CyberArk konzentrieren sich auf den Schutz privilegierter Konten, die zu einem kritischen Ziel im Lebenszyklus von Cyberangriffen geworden sind. (09.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CyberArk Software-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von CyberArk Software Ltd. (ISIN: IL0011334468, WKN: A12CPP, Ticker-Symbol: CYB, NASDAQ-Symbol: CYBR) unter die Lupe.KI-Anwendungen würden dafür sorgen, dass Technologie-Konzerne parallel dazu ihre Ausgaben für Sicherheitsanwendungen steigern würden. Die Outperformance des Sektors gegenüber Apple, Microsoft und Co könnte weitergehen, so könnten Anleger davon profitieren.Es seien schon sehr auffällig, dass IT-Sicherheitsunternehmen wie Cloudflare, und Fortinet mit ihren Quartalszahlen durchweg hätten überzeugen können. Ähnlich gut würden die Geschäfte bei CyberArk laufen - einem Anbieter von Sicherheitslösungen wie beispielsweise die sichere Verwaltung von Passwörtern sowie das Erkennen von Bedrohungen in Echtzeit.Der Konzern habe einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 81 Cent im vierten Quartal des Geschäftsjahres gemeldet, gegenüber 16 Cent im gleichen Quartal des Vorjahres, bei einem Umsatz von 223,1 Mio. US-Dollar, ein Anstieg von 32 Prozent im Jahresvergleich. Analysten hätten mit bescheideneren 47 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 209,72 Mio. Dollar gerechnet. Das starke Wachstum von CyberArk sei durch die Abo-Umsätze in Höhe von knapp 151 Mio. Dollar getrieben worden, ein Plus von 70 Prozent.Die CyberArk Software-Aktie kenne derzeit kein Halten mehr. Auf Jahressicht habe der Titel inzwischen mehr als 60 Prozent zugelegt. Das Papier scheint aktuell sehr heiß gelaufen zu sein, so Jürgen Dreifürst von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link