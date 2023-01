Deutsche Anleger waren für etwa 68 Prozent beziehungsweise 1,3 Mrd. Euro des Investmentvolumens verantwortlich. Es folgten Investoren aus Großbritannien (9 Prozent) und Anleger aus Spanien, Österreich und Frankreich mit einem Marktanteil von jeweils 6 Prozent.



Die aktivsten Investorengruppen waren institutionelle Anleger und private Investoren beziehungsweise Family Offices mit einem kombinierten Anteil von 58 Prozent. Dahinter rangieren Private-Equity-Investoren (19 Prozent), Hotelbetreiber (10 Prozent), Immobiliengesellschaften (9 Prozent) und Projektentwickler (4 Prozent). Auf betreiberfreie Verkäufe entfielen rund 50 Prozent des Transaktionsvolumens.



"Viele operative Hotelmärkte haben sich in den vergangenen Monaten von den Auswirkungen der Corona-Pandemie deutlich erholt. Aber gestiegene Zinsen, Inflation und Rezessionsängste haben die Dynamik am Investmentmarkt stark abgeschwächt. Die aktuelle Preisfindung stellt eine weitere große Herausforderung dar und hat zu einer erheblichen Unsicherheit geführt. Einige Markteilnehmer erwarten weiterhin steigende Renditen und möchten das Investitionsgeschehen vorerst beobachten. Das erste Halbjahr 2023 wird daher vorrausichtlich noch von Unsicherheit und Zurückhaltung geprägt sein", kommentiert Josef Filser, Head of Hospitality Germany & Austria bei Cushman & Wakefield. (11.01.2023/ac/a/m)





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Für das Jahr 2022 verzeichnete die international tätig Immobilienberatung Cushman & Wakefield (C&W) in Deutschland ein Hoteltransaktionsvolumen von insgesamt 1,9 Mrd. Euro, so Cushman & Wakefield in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Das Volumen lag damit 25 Prozent unter dem Vorjahreswert und knapp 60 Prozent unter dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre. Das Jahr war erneut von Einzeltransaktionen geprägt, auf die circa 85 Prozent des Investitionsvolumens entfielen. Auf Portfolio-Seite wurden lediglich vier Transaktionen verbucht. Die durchschnittliche Transaktionsgröße lag bei 29 Mio. Euro.