Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze CureVac-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CureVac-Aktie:

10,248 EUR -4,08% (31.01.2023, 18:49)



NASDAQ-Aktienkurs CureVac-Aktie:

11,025 USD -4,79% (31.01.2023, 18:33)



ISIN CureVac-Aktie:

NL0015436031



WKN CureVac-Aktie:

A2P71U



Ticker-Symbol CureVac-Aktie:

5CV



NASDAQ-Symbol CureVac-Aktie:

CVAC



Kurzprofil CureVac N.V.:



CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA). Mit seiner Expertise arbeitet CureVac daran, dieses vielseitige Molekül für den medizinischen Einsatz zu entwickeln und zu optimieren. Das Prinzip der proprietären CureVac-Technologie basiert auf der Nutzung von mRNA als Informationsträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können.



Das Unternehmen setzt seine Technologien zur Entwicklung von prophylaktischen Impfstoffen, Krebstherapien, Antikörpertherapien und zur Behandlung mit Proteintherapien ein. CureVac hat seinen Hauptsitz in Tübingen und verfügt über weitere Standorte in Frankfurt und Boston, USA. (31.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CureVac-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von CureVac N.V. (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von CureVac habe am heutigen Dienstag zunächst erneut deutlich zulegen können. Das Papier habe dabei davon profitiert, dass CureVac in den zweiten jährlichen Bericht "Innovation Momentum: The Global Top 100" von LexisNexis aufgenommen worden sei. Zudem hätten gute Studiendaten beflügelt, die am Montag veröffentlicht worden seien. Im Tagesverlauf hätten allerdings Gewinnmitnahmen eingesetzt.Der Bericht würdige Unternehmen, die durch Dynamik und Innovationskraft Lösungen für die heutigen Herausforderungen entwickeln und die Grundlagen für geistiges Eigentum für weitere entscheidende Leistungen schaffen würden. LexisNexis analysiere dabei Veränderungen in der Portfoliostärke der vergangenen zwei Jahre und zeichne die Unternehmen aus, die die Zukunft von Wissenschaft und Technologie prägen würden."Unser umfangreiches Portfolio an geistigem Eigentum in der mRNA-Technologie basiert auf mehr als 20 Jahren außerordentlicher wissenschaftlicher Pionier-Leistungen und stellt heute eines der umfangreichsten Patent-Portfolios auf diesem Gebiet dar", habe Dr. Franz-Werner Haas, Vorstandsvorsitzender von CureVac, gesagt.Die "Innovation Momentum"-Methode identifiziere herausragende Unternehmen, die das Potenzial hätten, mit ihren Patenten weitere Entwicklungen anzuregen und den Marktschutz zu erhöhen. Diese Unternehmen würden für kleine und ausgezeichnete Portfolios oder umfangreichere Portfolios, die im Laufe der Zeit gut gepflegt worden seien, anerkannt. "Innovation Momentum" baue auf dem Patent Asset Index auf, einer spezifischen Patentbewertungsmethode, die in der Analyseplattform LexisNexis PatentSight enthalten sei.Gewinne laufen lassen und mit einem Stoppkurs bei 6,20 Euro absichern, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur CureVac-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. Das Papier bleibe aber hochspekulativ. (Analyse vom 31.01.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: CureVac.