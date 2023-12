NASDAQ-Aktienkurs CureVac-Aktie:

4,0501 USD -30,41% (19.12.2023, 17:01)



ISIN CureVac-Aktie:

NL0015436031



WKN CureVac-Aktie:

A2P71U



Ticker-Symbol CureVac-Aktie:

5CV



NASDAQ-Symbol CureVac-Aktie:

CVAC



Kurzprofil CureVac N.V.:



CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA). Mit seiner Expertise arbeitet CureVac daran, dieses vielseitige Molekül für den medizinischen Einsatz zu entwickeln und zu optimieren. Das Prinzip der proprietären CureVac-Technologie basiert auf der Nutzung von mRNA als Informationsträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können.



Das Unternehmen setzt seine Technologien zur Entwicklung von prophylaktischen Impfstoffen, Krebstherapien, Antikörpertherapien und zur Behandlung mit Proteintherapien ein. CureVac hat seinen Hauptsitz in Tübingen und verfügt über weitere Standorte in Frankfurt und Boston, USA.







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CureVac verliert 34%, weil ein deutsches Gericht das Patent des Unternehmens für ungültig erklärt - AktiennewsCureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) verliert heute mehr als 30%, nachdem ein deutsches Gericht das Patent eines Unternehmens für ungültig erklärt hat, so die Experten von XTB.Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichte, handle es sich bei dem fraglichen Patent um eines von mehreren geistigen Eigentumsrechten, die nach Ansicht von CureVac in laufenden Gerichtsverfahren verletzt worden seien. Das Patent sei auch die Grundlage einer Patentverletzungsklage von CureVac gegen seinen Marktkonkurrenten und mRNA-Impfstoffhersteller BioNTech ( ISIN US09075V1026 WKN A2PSR2 ) gewesen, was einen Schlag gegen CureVacs Ansprüche auf einen Anteil an den Milliardeneinnahmen aus dem COVID-19-Impfstoff darstelle. Wie der Vorsitzende Richter des deutschen Patentgerichts nach einer Anhörung in seinem Urteil festgestellt habe, sei das Patent nun für das deutsche Gebiet ungültig. Die Aktien von BioNTech seien heute um 2% gestiegen. Der smRNA-basierte Impfstoff COVID-19 von CureVac habe keine nennenswerten Einnahmen aus Verkäufen gebracht. Gleichzeitig habe die Zusammenarbeit zwischen BioNTech und Pfizer in den Jahren 2021 und 2022 einen Umsatz von mehr als 40 Milliarden Dollar mit Impfstoffen erzielt. (News vom 19.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs CureVac-Aktie:3,65 EUR -31,39% (19.12.2023, 17:16)