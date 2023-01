Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA). Mit seiner Expertise arbeitet CureVac daran, dieses vielseitige Molekül für den medizinischen Einsatz zu entwickeln und zu optimieren. Das Prinzip der proprietären CureVac-Technologie basiert auf der Nutzung von mRNA als Informationsträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können.



Das Unternehmen setzt seine Technologien zur Entwicklung von prophylaktischen Impfstoffen, Krebstherapien, Antikörpertherapien und zur Behandlung mit Proteintherapien ein. CureVac hat seinen Hauptsitz in Tübingen und verfügt über weitere Standorte in Frankfurt und Boston, USA. (09.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CureVac-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von CureVac N.V. (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es habe bereits Gerüchte gegeben, nun stehe es fest. Das Tübinger Biotech-Unternehmen CureVac erhalte einen neuen Chef. Dr. Franz-Werner Haas werde nach mehr als zehn Jahren als Vorstandsmitglied von CureVac und nach dreijähriger Amtszeit als Vorstandsvorsitzender sein Amt zum 31. März 2023 abgeben. Dr. Alexander Zehnder, der zum 1. April 2023 von Sanofi komme, werde der Nachfolger."Die jüngste klinische Validierung der Leistungsfähigkeit der proprietären mRNA-Technologieplattform von CureVac stellt einen wichtigen Wendepunkt in der Entwicklung des Unternehmens zu einem relevanten kommerziellen Akteur dar. Wir freuen uns daher, Alexander Zehnder bei CureVac begrüßen zu dürfen. Er bringt umfangreiche Führungserfahrung in globalen Unternehmen wie Sanofi und Roche ein. Im Laufe seiner internationalen Karriere hat Dr. Zehnder maßgeblich zur Markteinführung von transformativen Medikamenten beigetragen. Ich bin überzeugt, dass Dr. Zehnder der Richtige ist, um CureVac auf die nächsthöhere Stufe als relevantes Unternehmen im Markt zu führen", habe Jean Stéphenne, Vorsitzender des CureVac-Aufsichtsrats, gesagt."Es ist eine Ehre und eine wirklich spannende Perspektive, Teil des weltweiten CureVac-Teams zu werden. Ich bin fasziniert von den Möglichkeiten, die die mRNA-Technologie für Patientinnen und Patienten in verschiedenen Therapiebereichen bieten kann, und das Potential von CureVac begeistert mich", habe Dr. Alexander Zehnder gesagt. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem engagierten Team von CureVac, um das Unternehmen weiter zu stärken - zum Wohle der Patientinnen und Patienten sowie aller Beteiligten."Bei CureVac gehe es derzeit Schlag auf Schlag. Am Freitag erst habe man gute Daten melden können. Nun komme mit Zehnder ein wirklich starker neuer Vorstand. Die Aktie notiere derzeit auf Tradegate erneut rund 25 Prozent im Plus.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: CureVac.