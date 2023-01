Tradegate-Aktienkurs CureVac-Aktie:

11,426 EUR +18,28% (10.01.2023, 21:02)



NASDAQ-Aktienkurs CureVac-Aktie:

11,9471 USD +15,32% (10.01.2023, 20:45)



ISIN CureVac-Aktie:

NL0015436031



WKN CureVac-Aktie:

A2P71U



Ticker-Symbol CureVac-Aktie:

5CV



NASDAQ-Symbol CureVac-Aktie:

CVAC



Kurzprofil CureVac N.V.:



CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA). Mit seiner Expertise arbeitet CureVac daran, dieses vielseitige Molekül für den medizinischen Einsatz zu entwickeln und zu optimieren. Das Prinzip der proprietären CureVac-Technologie basiert auf der Nutzung von mRNA als Informationsträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können.



Das Unternehmen setzt seine Technologien zur Entwicklung von prophylaktischen Impfstoffen, Krebstherapien, Antikörpertherapien und zur Behandlung mit Proteintherapien ein. CureVac hat seinen Hauptsitz in Tübingen und verfügt über weitere Standorte in Frankfurt und Boston, USA. (10.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CureVac-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von CureVac N.V. (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.An der Technologiebörse NASDAQ stehe am Dienstag erneut der Impfstoffhersteller CureVac im Fokus. Obwohl die Aktie bereits in den vergangenen zwei Handelstagen um rund 55 Prozent nach oben geschossen sei, lege sie am Dienstag um weitere 15 Prozent zu. Damit stehe CureVac bald 100 Prozent höher als am letzten Donnerstag.Die Rally, die CureVac aufs Parkett zaubere, sei schier atemberaubend. Seit dem Zwischenbericht zum Grippeimpfstoffprogramm der Tübinger habe die Aktie rund 87 Prozent zugelegt. Mittlerweile habe der Kurs sogar die 200-Tage-Linie zurückerobert, ein Zustand, den niemand für möglich gehalten habe.Selbstverständlich könne die Aktie nicht jeden Tag um 15 Prozent steigen, doch ein Ende der Fahnenstange scheine nicht in Sicht. Das Analysehaus Jefferies habe bekanntlich CureVac von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 9 auf 21 Dollar mehr als verdoppelt. Bis dahin seien es noch 9 Dollar oder 80 Prozent.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze CureVac-Aktie: