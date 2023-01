NASDAQ-Aktienkurs CureVac-Aktie:

8,26 USD +29,47% (06.01.2023, 22:00)



ISIN CureVac-Aktie:

NL0015436031



WKN CureVac-Aktie:

A2P71U



Ticker-Symbol CureVac-Aktie:

5CV



NASDAQ-Symbol CureVac-Aktie:

CVAC



Kurzprofil CureVac N.V.:



CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA). Mit seiner Expertise arbeitet CureVac daran, dieses vielseitige Molekül für den medizinischen Einsatz zu entwickeln und zu optimieren. Das Prinzip der proprietären CureVac-Technologie basiert auf der Nutzung von mRNA als Informationsträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können.



Das Unternehmen setzt seine Technologien zur Entwicklung von prophylaktischen Impfstoffen, Krebstherapien, Antikörpertherapien und zur Behandlung mit Proteintherapien ein. CureVac hat seinen Hauptsitz in Tübingen und verfügt über weitere Standorte in Frankfurt und Boston, USA. (09.01.2023/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - CureVac-Aktienanalyse von BofA Securities:Geoff Meacham, Analyst von BofA Securities, stuft die Aktie von CureVac N.V. (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) nach wie vor mit "underperform" ein.CureVac-Aktien hätten am Freitag höher gehandelt, nachdem das Unternehmen ein positives Update zu den laufenden Phase-1-Studien für seine monovalenten COVID- und Grippe-mRNA-Impfstoffe, die in Zusammenarbeit mit GSK (GSK) (ISIN: GB00BN7SWP63, WKN: A3DMB5) entwickelt würden, veröffentlicht habe, so Meacham. Der Analyst sage, dass beide Impfstoffe weiterhin klinisch getestet würden, wobei das modifizierte mRNA-Grundgerüst von CureVac verwendet werde, und stelle die Marktchancen für COVID und Grippe in Frage. Der COVID-Impfstoffmarkt "ist bereits gut versorgt, da die Nachfrage nach häufigen Auffrischungsimpfungen nicht zustande gekommen ist", so Meacham.Geoff Meacham, Analyst von BofA Securities, behält sein "underperform"-Rating für die CureVac-Aktie mit einem Kursziel von 10 USD bei und sagt, dass es "wahrscheinlich zu spät für ein COVID-Upside" ist. Er finde die Chancen bei den Grippemedikamenten des Unternehmens "interessanter", sage aber, dass die Konkurrenten "weit voraus" seien. (Analyse vom 09.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs CureVac-Aktie:9,769 EUR +25,89% (09.01.2023, 13:58)