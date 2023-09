Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil CureVac N.V.:



CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA). Mit seiner Expertise arbeitet CureVac daran, dieses vielseitige Molekül für den medizinischen Einsatz zu entwickeln und zu optimieren. Das Prinzip der proprietären CureVac-Technologie basiert auf der Nutzung von mRNA als Informationsträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können.



Das Unternehmen setzt seine Technologien zur Entwicklung von prophylaktischen Impfstoffen, Krebstherapien, Antikörpertherapien und zur Behandlung mit Proteintherapien ein. CureVac hat seinen Hauptsitz in Tübingen und verfügt über weitere Standorte in Frankfurt und Boston, USA. (28.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CureVac-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von CureVac N.V. (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im Streit um Corona-Impfstoff-Patente zwischen dem Impfstoffentwickler CureVac und dem Wettbewerber BioNTech ( ISIN US09075V1026 WKN A2PSR2 ) habe das Landgericht Düsseldorf vier Verfahren ausgesetzt. Vor einer eigenen Entscheidung wolle das Gericht zunächst Entscheidungen des Deutschen Patent- und Markenamtes sowie des Europäischen Patentamtes abwarten.Damit solle geklärt werden, ob die drei Gebrauchsmuster und das Patent zu Recht eingetragen worden seien und weiterhin Bestand hätten, habe eine Gerichtssprecherin am Donnerstag gesagt.Gebrauchsmuster würden als "schnelles Schutzrecht" gelten, das schon nach wenigen Wochen im Register eingetragen sei. Bei Patenten würden Prüfung und Erteilung hingegen in der Regel mehrere Jahre dauern.CureVac habe im Juli 2022 Klage gegen BioNTech erhoben und "eine faire Entschädigung" für die Verletzung einer Reihe seiner geistigen Eigentumsrechte gefordert, die bei der Herstellung des Corona-Impfstoffs von BioNTech und Pfizer verwendet worden seien. Eine konkrete Summe habe das Unternehmen nicht genannt. BioNTech weise die Vorwürfe zurück. Die Arbeit des Unternehmens sei "originär", habe das Unternehmen erklärt.Laut Gericht habe BioNTech im November 2022 die Löschung der drei strittigen Gebrauchsmuster beim Deutschen Patent- und Markenamt beantragt. Darüber sei bislang nicht entschieden worden. Insoweit sehe die Kammer Zweifel an der Schutzfähigkeit der Gebrauchsmuster, habe es geheißen.Nach den Entscheidungen der Ämter wolle die zuständige Patentkammer über den Fortgang der Rechtsstreitigkeiten befinden.BioNTech habe die Entscheidung des Gerichts, die Düsseldorfer Verfahren auszusetzen, als "wichtiges Signal" gewertet. "Wir sind der Meinung, dass die heute besprochenen Patente und Gebrauchsmuster von CureVac nie hätten erteilt werden dürfen, weil sie die Voraussetzungen dafür nicht erfüllen", habe eine BioNTech-Sprecherin gesagt.CureVac habe die Vertagung ebenfalls als positiven Fingerzeig in seinem Sinne interpretiert. "Die heutige Entscheidung lässt darauf schließen, dass die verhandelten Schutzrechte verletzt werden", habe CureVac-Chef Alexander Zehnder erklärt.Noch sei es zu früh, um Schlüsse aus den heutigen Aussagen des Landesgerichts beziehungsweise der Unternehmen zu ziehen. BioNTech bleibe unabhängig vom Klageprozess derzeit der Favorit des "Aktionär" im mRNA-Sektor. Hier sei allerdings weiterhin viel Geduld gefragt. Wer investiert ist, beachtet den Stopp bei 80 Euro, Neueinsteiger warten positive Chartimpulse ab, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.09.2023)