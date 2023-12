Börsenplätze CureVac-Aktie:



Kurzprofil CureVac N.V.:



CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA). Mit seiner Expertise arbeitet CureVac daran, dieses vielseitige Molekül für den medizinischen Einsatz zu entwickeln und zu optimieren. Das Prinzip der proprietären CureVac-Technologie basiert auf der Nutzung von mRNA als Informationsträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können.



Das Unternehmen setzt seine Technologien zur Entwicklung von prophylaktischen Impfstoffen, Krebstherapien, Antikörpertherapien und zur Behandlung mit Proteintherapien ein. CureVac hat seinen Hauptsitz in Tübingen und verfügt über weitere Standorte in Frankfurt und Boston, USA. (27.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CureVac-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von CureVac N.V. (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) unter die Lupe.Der Streit um ein Corona-Impfstoff-Patent zwischen den beiden deutschen mRNA-Spezialisten CureVac und BioNTech ( ISIN US09075V1026 WKN A2PSR2 ) werde sich wie erwartet weiter hinziehen. Das Landgericht Düsseldorf habe sein Urteil vertagt. Der Rechtsstreit werde ausgesetzt, bis der Bundesgerichtshof über den Rechtsbestand des strittigen Patents entschieden habe, so das zuständige Gericht am Mittwoch.Bereits in der vergangenen Woche habe das Bundespatentgericht in München das strittige CureVac-Patent für nicht erklärt und entsprechend der Klage der Mainzer Biotech-Schmiede BioNTech stattgegeben. Die Aktie der Tübinger sei daraufhin in die Knie gegangen. CureVac wolle beim Bundesgerichtshof in Berufung gehen.CureVac habe das strittige Patent 2007 beantragt und 2010 vom Europäischen Patentamt für 20 Staaten erteilt bekommen. Dabei gehe es um ein Verfahren, das die Nachteile von Impfstoffen mit dem Botenmolekül mRNA überwinden und die Wirksamkeit erhöhen solle.CureVac sehe mehrere seiner Patente durch BioNTech und seinen Corona-Impfstoff-Entwicklungspartner Pfizer verletzt. Im Juli 2022 habe das Unternehmen das Forschungsduo daraufhin auf Schadenersatz verklagt. CureVac fordere dort "eine faire Entschädigung" für die Verletzung seiner geistigen Eigentumsrechte.BioNTech dagegen habe die Vorwürfe zurückgewiesen und im Gegenzug vor dem Bundespatentgericht in München geklagt. Das Unternehmen habe wiederum dort verlangt, das strittige CureVac-Patent für nichtig zu erklären. Es beruhe nicht auf einer Erfindung.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link