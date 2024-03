Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech und CureVac.



Kurzprofil CureVac N.V.:



CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA). Mit seiner Expertise arbeitet CureVac daran, dieses vielseitige Molekül für den medizinischen Einsatz zu entwickeln und zu optimieren. Das Prinzip der proprietären CureVac-Technologie basiert auf der Nutzung von mRNA als Informationsträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können.



Das Unternehmen setzt seine Technologien zur Entwicklung von prophylaktischen Impfstoffen, Krebstherapien, Antikörpertherapien und zur Behandlung mit Proteintherapien ein. CureVac hat seinen Hauptsitz in Tübingen und verfügt über weitere Standorte in Frankfurt und Boston, USA.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CureVac-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von CureVac N.V. (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) unter die Lupe.Während der Corona-Pandemie hätten mit BioNTech und CureVac auch zwei deutsche Biotech-Unternehmen im Fokus der Bemühungen um einen Impfstoff gestanden. Während BioNTech mit großen Erfolg über die Ziellinie gegangen sei, würden bei CureVac die großen Erfolge hingegen bislang ausbleiben. Nun müssten auch einige Mitarbeiter gehen.Das Tübinger Biotech-Unternehmen CureVac wolle über ein Freiwilligenprogramm rund 150 Stellen streichen. Das Programm sei gestartet und werde nun die kommenden Wochen laufen, habe eine Sprecherin des Impfstoffherstellers am Samstag auf Anfrage mitgeteilt. Die Belegschaft sei nach Abstimmungen mit dem Betriebsrat Anfang der Woche darüber informiert worden.CureVac habe im vergangenen Jahr große Fortschritte bei der Weiterentwicklung seiner firmeneigenen mRNA-Plattform und dem Ausbau seiner Produkt-Pipeline erzielt, so das Unternehmen weiter. "Die Organisationsstrukturen, die ursprünglich für eine pandemiebedingte Bereitstellung eines Covid-19-Impfstoffs optimiert und erweitert wurden, werden nun auf den heutigen Geschäftsumfang und die breiter aufgestellte Pipeline von CureVac zugeschnitten."Der Großteil der Stellen solle in Tübingen, einige aber auch in einer Zweigstelle in Wiesbaden wegfallen. Es gehe vor allem um den Bereich "Operations", der grob erklärt der klinischen Produktion entspreche. Aktuell seien etwas mehr als 1.100 Menschen bei CureVac beschäftigt.Das Biotech-Unternehmen habe im Zuge der Corona-Pandemie zunächst als einer der Hoffnungsträger bei der Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Virus gegolten. Aber wegen einer vergleichsweise geringen Wirksamkeit habe CureVac seinen ersten Impfstoffkandidaten aus dem Zulassungsverfahren zurückgezogen.Die Aktie von CureVac notiere derzeit nur noch bei drei Euro. Erst ein durchgreifender Erfolg von der Pipeline-Seite dürfte das Papier wieder zum Leben erwecken. Bei BioNTech laufe derweil weiter durchaus alles rund. Das Unternehmen verzeichne weiterhin Einnahmen durch seine Corona-Impfstoffe, die weitere Pipeline werde mit Nachdruck vorangetrieben. Demnächst solle es hier weitere News dazu geben. Am Mittwoch dieser Woche veröffentliche BioNTech seine Quartalszahlen. Möglicherweise gebe es hier auch schon einen ersten Ausblick auf die anstehenden Updates. Die Aktie ist derzeit eine Halteposition, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.03.2024)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: