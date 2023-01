Börsenplätze CureVac-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CureVac-Aktie:

8,63 EUR +11,21% (09.01.2023, 09:28)



NASDAQ-Aktienkurs CureVac-Aktie:

8,26 USD +29,47% (06.01.2023, 22:00)



ISIN CureVac-Aktie:

NL0015436031



WKN CureVac-Aktie:

A2P71U



Ticker-Symbol CureVac-Aktie:

5CV



NASDAQ-Symbol CureVac-Aktie:

CVAC



Kurzprofil CureVac N.V.:



CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA). Mit seiner Expertise arbeitet CureVac daran, dieses vielseitige Molekül für den medizinischen Einsatz zu entwickeln und zu optimieren. Das Prinzip der proprietären CureVac-Technologie basiert auf der Nutzung von mRNA als Informationsträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können.



Das Unternehmen setzt seine Technologien zur Entwicklung von prophylaktischen Impfstoffen, Krebstherapien, Antikörpertherapien und zur Behandlung mit Proteintherapien ein. CureVac hat seinen Hauptsitz in Tübingen und verfügt über weitere Standorte in Frankfurt und Boston, USA. (09.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CureVac-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von CureVac N.V. (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) unter die Lupe.Die CureVac-Aktie habe am Freitag einen starken Kurssprung hinlegen können. Und auch zu Wochenbeginn gehe es weiter kräftig aufwärts. Auf der Handelsplattform Tradegate gewinne der Titel erneut mehr als elf Prozent auf 11,5 Prozent. Grund für den deutlichen Kursanstieg seien starke Studiendaten sowie positive Analystenkommentare.CureVac habe positive vorläufige Daten aus laufenden klinischen Phase-1-Programmen für Covid-19 und für die saisonale Grippe bekannt gegeben. Die getesteten Impfstoffkandidaten seien in Zusammenarbeit mit GlaxoSmithKline (GSK) (ISIN: GB00BN7SWP63, WKN: A3DMB5) entwickelt worden. Die vorläufigen Ergebnisse dieses breit angelegten Technologieansatzes hätten gezeigt, dass Impfstoffkandidaten, die ein modifiziertes mRNA-Rückgrat der zweiten Generation verwendet hätten, in beiden Indikationen vielversprechende Immunogenitäts- und Reaktogenitätsprofile aufwiesen würden. Basierend auf diesen vorläufigen Daten werde die Entwicklung von modifizierten mRNA-Covid-19- und Grippeimpfstoffkandidaten im Jahr 2023 in die nächsten Phasen der klinischen Prüfung gehen, habe es geheißen. Vorstandschef Dr. Franz-Werner Haas habe sich äußert zuversichtlich gezeigt: "Auf dieser Grundlage wird CureVac die Wende vollziehen und 2023 als wettbewerbsfähiger Akteur in der Entwicklung von mRNA-Therapien auftreten."In der Folge habe es gleich mehrere Kaufempfehlungen gegeben. Die Privatbank Berenberg habe das Votum für Curevac auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Dollar bestätigt. Frühe Phase-1-Daten für Covid- und Grippe-Vakzine auf Basis der mRNA-Technologie seien vielversprechend ausgefallen, habe Analyst Zhiqiang Shu in einer am Freitag vorliegenden Studie gelobt.Jefferies habe das Kursziel für CureVac von 9 auf 21 Dollar und die Einschätzung von "Hold auf "Buy" erhöht. Die UBS habe sogar davon gesprochen, dass dies die Plattform von CureVac in die Liga von Moderna und BioNTech hieven könnte.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link