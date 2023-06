NASDAQ-Aktienkurs CureVac-Aktie:

Kurzprofil CureVac N.V.:



CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA). Mit seiner Expertise arbeitet CureVac daran, dieses vielseitige Molekül für den medizinischen Einsatz zu entwickeln und zu optimieren. Das Prinzip der proprietären CureVac-Technologie basiert auf der Nutzung von mRNA als Informationsträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können.



Das Unternehmen setzt seine Technologien zur Entwicklung von prophylaktischen Impfstoffen, Krebstherapien, Antikörpertherapien und zur Behandlung mit Proteintherapien ein. CureVac hat seinen Hauptsitz in Tübingen und verfügt über weitere Standorte in Frankfurt und Boston, USA. (08.06.2023/ac/a/n)



Boston (www.aktiencheck.de) - CureVac-Aktienanalyse von SVB Securities:Die Analysten von SVB Securities nehmen die Coverage für die Aktie von CureVac N.V. (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) mit dem Rating "outperform" und dem Kursziel von 13 USD auf.Während das mRNA-Impfstoffprogramm von CureVac in den ersten Tagen der COVID-19-Pandemie enttäuscht habe, passe die jüngste Umstellung auf modifizierte mRNA die Impfstoffplattform des Unternehmens an die technischen Fortschritte der Konkurrenten Moderna und BioNTech an. SVB weise auch darauf hin, dass die Partnerschaft mit GSK im Bereich Infektionskrankheiten das Unternehmen in die Lage versetze, von GSKs breitem Impfstoffportfolio und dem Vorteil der Marktführerschaft zu profitieren. Während SVB den Wert der Produktionsinfrastruktur und des IP-Portfolios nicht explizit modelliere, positioniere der Mangel an kleinen/mittleren mRNA-Plattformen das Unternehmen für BD-/Partnerschaftsoptionen - am offensichtlichsten in der Onkologie.Die Analysten von SVB Securities bewerten die CureVac-Aktie mit dem Rating "outperform". (Analyse vom 08.06.2023)