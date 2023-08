Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Börsenplätze CureVac-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CureVac-Aktie:

8,20 EUR -0,12% (14.08.2023, 11:53)



NASDAQ-Aktienkurs CureVac-Aktie:

8,99 USD +1,01% (11.08.2023)



ISIN CureVac-Aktie:

NL0015436031



WKN CureVac-Aktie:

A2P71U



Ticker-Symbol CureVac-Aktie:

5CV



NASDAQ-Symbol CureVac-Aktie:

CVAC



Kurzprofil CureVac N.V.:



CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA). Mit seiner Expertise arbeitet CureVac daran, dieses vielseitige Molekül für den medizinischen Einsatz zu entwickeln und zu optimieren. Das Prinzip der proprietären CureVac-Technologie basiert auf der Nutzung von mRNA als Informationsträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können.



Das Unternehmen setzt seine Technologien zur Entwicklung von prophylaktischen Impfstoffen, Krebstherapien, Antikörpertherapien und zur Behandlung mit Proteintherapien ein. CureVac hat seinen Hauptsitz in Tübingen und verfügt über weitere Standorte in Frankfurt und Boston, USA. (14.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CureVac-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von CureVac N.V. (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) unter die Lupe.Im Juli vergangenen Jahres habe das Tübinger Biotech-Unternehmen CureVac Klage gegen das Mainzer Biotech-Unternehmen BioNTech eingereicht. Am morgigen Dienstag starte nun der Prozess vor dem Düsseldorfer Landgericht. Es solle die erste Anhörung geben. CureVac werfe BioNTech vor, bei der Nutzung der mRNA-Technologie Patente verletzt zu haben.CureVac fordere "eine faire Entschädigung" für die Verletzung einer Reihe seiner geistigen Eigentumsrechte, die von BioNTech und seinem US-Partner Pfizer bei der Herstellung und dem Verkauf des Covid-19-Vakzins Comirnaty verwendet worden seien. BioNTech bestreite das, die Arbeit an den mRNA-Impfstoffen sei originär. Mit einem Urteil werde allerdings erst im Oktober gerechnet.Die Tübinger würden unter anderem argumentieren, sie hätten in den letzten 22 Jahren patentierte Grundlagentechnologie im Zusammenhang mit der mRNA-Konzeption sowie mit der Verabreichung und der Herstellung der mRNA entwickelt. Diese hätten maßgeblich zur Entwicklung der Covid-19-Impfstoffe beigetragen.CureVac betrachte die rasante Entwicklung dieser Impfstoffe als eine enorme Leistung, die einen außerordentlich wichtigen Einfluss auf die globale öffentliche Gesundheit gehabt habe. Dieser Erfolg basiere auf jahrzehntelanger wissenschaftlicher Forschung und Innovation, unterstützt von CureVac als frühestem Pionier der mRNA-Technologie. Dementsprechend müssten die Rechte an geistigem Eigentum in Form einer fairen Vergütung anerkannt und respektiert werden, um in die Weiterentwicklung der mRNA-Technologie und neuer Klassen lebensrettender Medikamente investieren zu können, so CureVac in einer Mitteilung.Für den Kursverlauf der Aktien werde hingegen ganz klar die Entwicklung der weiteren Pipeline entscheidend sein. Hier sehe "Der Aktionär" aus Chance-Risiko-Geschichtspunkten ganz klar weiterhin BioNTech im mRNA-Sektor als am besten positioniert. Von den Anlegern sei hier ganz klar Geduld gefordert. Aber auch CureVac habe einige spanende Projekte in der Pipeline. Mit positiven News könnten sich die Tübinger hier durchaus zurückmelden. Die Aktie ist aber sehr spekulativ, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech, Pfizer und CureVac.