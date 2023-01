Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech und CureVac.



Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Börsenplätze CureVac-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CureVac-Aktie:

11,228 EUR -4,30% (11.01.2023, 21:18)



NASDAQ-Aktienkurs CureVac-Aktie:

12,00 USD -3,92% (11.01.2023, 21:03)



ISIN CureVac-Aktie:

NL0015436031



WKN CureVac-Aktie:

A2P71U



Ticker-Symbol CureVac-Aktie:

5CV



NASDAQ-Symbol CureVac-Aktie:

CVAC



Kurzprofil CureVac N.V.:



CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA). Mit seiner Expertise arbeitet CureVac daran, dieses vielseitige Molekül für den medizinischen Einsatz zu entwickeln und zu optimieren. Das Prinzip der proprietären CureVac-Technologie basiert auf der Nutzung von mRNA als Informationsträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können.



Das Unternehmen setzt seine Technologien zur Entwicklung von prophylaktischen Impfstoffen, Krebstherapien, Antikörpertherapien und zur Behandlung mit Proteintherapien ein. CureVac hat seinen Hauptsitz in Tübingen und verfügt über weitere Standorte in Frankfurt und Boston, USA. (11.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CureVac-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von CureVac N.V. (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Patentstreit zwischen den Corona-Impfstoff-Herstellern CureVac und BioNTech gehe in die nächste Runde. Auf Patentverletzungsvorwürfe seines Tübinger Konkurrenten habe BioNTech mit einer Klage vor dem Bundespatentgericht reagiert, wie das Gericht am Mittwoch in München mitgeteilt habe.Dabei gehe es um ein europäisches Patent aus dem Jahr 2010 zur mRNA-Technologie, die bei der Herstellung des Impfstoffs Comirnaty von BioNTech/Pfizer (Deutschland/USA) verwendet worden sei. BioNTech fordere, das Patent für nichtig zu erklären, weil der zugrundeliegende Gedanke nicht neu sei. Laut Gericht weise CureVac dies zurück. Einen Termin für die Verhandlung gebe es noch nicht.Im vergangenen Sommer habe das Tübinger Biotech-Unternehmen CureBac gegen den Mainzer Konkurrenten wegen Patentrechtsverletzungen vor dem Landgericht Düsseldorf geklagt. CureVac fordere eine Entschädigung für die Verletzung einer Reihe geistiger Eigentumsrechte aus mehr als zwei Jahrzehnten Pionierarbeit in der mRNA-Technologie. Der Termin für das Verfahren sei noch offen.CureVac-Gründer Ingmar Hoerr gelte als Pionier bei der neuen Impftechnik. Sie basiere wie die Impfstoffe von BioNTech und Moderna (USA) auf der sogenannten Messenger-RNA (Boten-RNA).Beide Aktien seien am heutigen Mittwoch ins Minus gerutscht. BioNTech notiere derzeit 4,3 Prozent tiefer bei 147,14 Dollar, CureVac 6,5 Prozent unter dem Vortagesniveau bei 11,68 Dollar. CureVac habe sich zuletzt aber auch extrem stark entwickelt. Innerhalb weniger Tage habe sich das Papier verdoppelt. Das Papier profitiere dabei von guten Studienergebnissen. Zudem würden sich Anleger neuen Schwung durch einen Wechsel in der Chefetage erhoffen. Und auch einige Analysten hätten sich positiv geäußert.BioNTech bleibe der Favorit des "Aktionär" im Sektor. Wichtig seien bei dem Unternehmen vor allem die anstehenden News der weiteren Pipeline-Kandidaten. CureVac habe zuletzt wieder einen klaren Fingerzeig geliefert, dass das Unternehmen keineswegs bereits abgeschrieben werden sollte.Das Papier eignet sich allerdings nur für sehr risikobereite Anleger, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.01.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: