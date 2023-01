Börsenplätze CureVac-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CureVac-Aktie:

7,76 EUR +27,13% (06.01.2023, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs CureVac-Aktie:

8,26 USD +29,47% (06.01.2023, 22:00)



ISIN CureVac-Aktie:

NL0015436031



WKN CureVac-Aktie:

A2P71U



Ticker-Symbol CureVac-Aktie:

5CV



NASDAQ-Symbol CureVac-Aktie:

CVAC



Kurzprofil CureVac N.V.:



CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA). Mit seiner Expertise arbeitet CureVac daran, dieses vielseitige Molekül für den medizinischen Einsatz zu entwickeln und zu optimieren. Das Prinzip der proprietären CureVac-Technologie basiert auf der Nutzung von mRNA als Informationsträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können.



Das Unternehmen setzt seine Technologien zur Entwicklung von prophylaktischen Impfstoffen, Krebstherapien, Antikörpertherapien und zur Behandlung mit Proteintherapien ein. CureVac hat seinen Hauptsitz in Tübingen und verfügt über weitere Standorte in Frankfurt und Boston, USA. (07.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CureVac-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt ) in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von CureVac N.V. (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) unter die Lupe.Die mRNA-Player Moderna und BioNTech hätten dem in Tübingen beheimateten Unternehmen in der Corona-Krise ganz klar den Rang abgelaufen. Ein Produkt zur Marktreife zu führen, sei CureVac bis dato nicht geglückt. Die am Freitag veröffentlichten Daten seien aber ein klarer Fingerzeig, dass mit CureVac noch zu rechnen sei.Das Unternehmen habe positive vorläufige Daten aus laufenden klinischen Phase-1-Programmen für Covid-19 und für die saisonale Grippe bekanntgegeben. Die getesteten Impfstoffkandidaten seien in Zusammenarbeit mit GlaxoSmithKline (GSK) entwickelt worden. Die Daten würden sowohl die modifizierte als auch die unmodifizierte mRNA-Technologie bewerten.Ende 2020 notiert habe die CureVac-Aktie noch bei 136,27 USD notiert. Mittlerweile sei sie nur noch einen Bruchteil wert. Derzeit notiere die CureVac-Aktie bei nur noch 8,26 USD. Das Papier sei nur für sehr risikobereite Anleger als Spekulationsobjekt geeignet. Klarer Favorit des "Aktionärs" im mRNA-Sektor bleibe BioNTech, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.01.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link