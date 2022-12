Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA). Mit seiner Expertise arbeitet CureVac daran, dieses vielseitige Molekül für den medizinischen Einsatz zu entwickeln und zu optimieren. Das Prinzip der proprietären CureVac-Technologie basiert auf der Nutzung von mRNA als Informationsträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können.



Das Unternehmen setzt seine Technologien zur Entwicklung von prophylaktischen Impfstoffen, Krebstherapien, Antikörpertherapien und zur Behandlung mit Proteintherapien ein. CureVac hat seinen Hauptsitz in Tübingen und verfügt über weitere Standorte in Frankfurt und Boston, USA. (21.12.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CureVac-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von CureVac N.V. (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die mRNA-Player Moderna und BioNTech hätten der in Tübingen beheimateten CureVac in der Corona-Pandemie ganz klar den Rang abgelaufen. Ein Produkt zur Marktreife zu führen, sei dem Konkurrenten bis dato nicht geglückt. Laut einem Bericht des "Handelsblatts" werde sogar inzwischen ein Nachfolger für CureVac-Chef Franz-Werner Haas gesucht.Bei der Biotech-Firma Curevac bahne sich offenbar ein weiterer Führungswechsel an, berichte die Wirtschaftszeitung in Bezug auf Informationen aus der Branche. CureVac halte intensiv Ausschau nach einem neuen Vorstandschef, der im kommenden Jahr als Nachfolger des bisherigen Firmenchefs Franz-Werner Haas antreten solle, heiße es.Das Unternehmen selbst mache keine Angaben zur weiteren Planung der Vorstandspositionen ebenso wie der Hauptaktionär, die Dievini Hopp Biotech Holding, in der SAP-Gründer Dietmar Hopp seine Biotech-Engagements gebündelt habe, so das "Handelsblatt".CureVac habe weiter das Nachsehen gegenüber Moderna und BioNTech. Unlängst würden die Tübinger den Fokus auf die Entwicklung des Covid-19-Impfstoffs der zweiten Generation und den anderen Pipeline-Assets richten. Ein Chefwechsel würde dem Unternehmen gut zu Gesicht stehen und könnte für frische Impulse sorgen.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: CureVac und BioNTech.Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.