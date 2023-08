Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech, Pfizer und CureVac.



Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Börsenplätze CureVac-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CureVac-Aktie:

8,51 EUR +0,71% (16.08.2023, 14:26)



NASDAQ-Aktienkurs CureVac-Aktie:

9,25 USD +1,09% (15.08.2023)



ISIN CureVac-Aktie:

NL0015436031



WKN CureVac-Aktie:

A2P71U



Ticker-Symbol CureVac-Aktie:

5CV



NASDAQ-Symbol CureVac-Aktie:

CVAC



Kurzprofil CureVac N.V.:



CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA). Mit seiner Expertise arbeitet CureVac daran, dieses vielseitige Molekül für den medizinischen Einsatz zu entwickeln und zu optimieren. Das Prinzip der proprietären CureVac-Technologie basiert auf der Nutzung von mRNA als Informationsträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können.



Das Unternehmen setzt seine Technologien zur Entwicklung von prophylaktischen Impfstoffen, Krebstherapien, Antikörpertherapien und zur Behandlung mit Proteintherapien ein. CureVac hat seinen Hauptsitz in Tübingen und verfügt über weitere Standorte in Frankfurt und Boston, USA. (16.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CureVac-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von CureVac N.V. (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) unter die Lupe.Im Rennen um die Entwicklung eines Corona-Impfstoffes habe CureVac gegen den deutschen Wettbewerber BioNTech verloren. Jetzt kämpfe das Tübinger Unternehmen vor dem Düsseldorfer Landgericht um einen Anteil an den Milliardeneinnahmen, die BioNTech mit der Impfstoffproduktion erzielt habe. Am Dienstag sei Prozessauftakt gewesen.Dabei habe sich CureVac in der mündlichen Verhandlung darauf berufen, dass BioNTech bei der Entwicklung seines Covid-19-Vakzin Comirnaty Patente und Gebrauchsmuster von CureVac verletzt habe. In dem Verfahren würden zwei deutsche Impfstoffpioniere mit sehr unterschiedlichem Schicksal aufeinander treffen. BioNTech habe in den Corona-Jahren mit seinem Covid-19-Impfstoff Milliardenumsätze gemacht. CureVac sei dagegen nach hoffnungsvollem Start daran gescheitert, selbst rechtzeitig einen Corona-Impfstoff auf den Markt zu bringen. Das Unternehmen nehme jedoch für sich in Anspruch, Grundlagentechnologien entwickelt zu haben, die maßgeblich zur Entwicklung sicherer und wirksamer Covid-19-Impfstoffe beigetragen hätten.Bereits im Juli vergangenen Jahres habe CureVac deshalb Klage gegen BioNTech erhoben und "eine faire Entschädigung" für die Verletzung einer Reihe seiner geistigen Eigentumsrechte gefordert, die bei der Herstellung des Corona-Impfstoffs von BioNTech und Pfizer verwendet worden seien. Eine konkrete Summe habe das Unternehmen zunächst allerdings nicht genannt. BioNTech weise die Vorwürfe zurück. Die Arbeit des Unternehmens sei "originär".Konkret sei es am Dienstag in der mündlichen Verhandlung um zwei Patente und drei Gebrauchsmuster gegangen, mit denen CureVac seine Entwicklungen geschützt habe. In vier der Fälle wolle das Düsseldorfer Landgericht am 28. September eine Entscheidung verkünden. Im fünften Fall - einem Patentstreit - wolle das Düsseldorfer Gericht zunächst eine für Mitte Dezember angekündigte Entscheidung des Bundespatentgerichts abwarten. Dort habe BioNTech beantragt, das CureVac-Patent für nichtig zu erklären. In diesem Streitpunkt wolle das Düsseldorfer Gericht seine Entscheidung deshalb erst am 28. Dezember verkünden.Im Biotech- und Pharmasektor seien derartige Klagen keine Seltenheit. Auch BioNTech habe seinerseits im Januar dieses Jahres Klage gegen CureVac eingereicht.Die Aktie ist aber sehr spekulativ, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.08.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: