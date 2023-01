Tradegate-Aktienkurs CureVac-Aktie:

Kurzprofil CureVac N.V.:



CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA). Mit seiner Expertise arbeitet CureVac daran, dieses vielseitige Molekül für den medizinischen Einsatz zu entwickeln und zu optimieren. Das Prinzip der proprietären CureVac-Technologie basiert auf der Nutzung von mRNA als Informationsträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können.



Das Unternehmen setzt seine Technologien zur Entwicklung von prophylaktischen Impfstoffen, Krebstherapien, Antikörpertherapien und zur Behandlung mit Proteintherapien ein. CureVac hat seinen Hauptsitz in Tübingen und verfügt über weitere Standorte in Frankfurt und Boston, USA. (19.01.2023/ac/a/n)



Die CureVac-Aktie gebe nach der Konsolidierung zuletzt am heutigen Donnerstag wieder Gas. Der Titel gewinne am Vormittag auf der Handelsplattform Tradegate knapp acht Prozent auf 9,46 Euro. Unterstützung erhalte das Papier von einem positiven Analystenkommentar. Die Schweizer Großbank UBS habe CureVac von "Neutral" auf "Buy" heraufgestuft.Gleichzeitig habe die UBS das Kursziel von 8 auf 18 Dollar angehoben. Die jüngsten Studiendaten des Impfstoffkandidaten CV0501 seien zugleich ein bedeutender Meilenstein für das mRNA-Gerüst der zweiten Generation, habe Analystin Eliana Merle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben. Die Risiken für die Plattform seien deutlich gesunken, und ihre Chancen im Rennen mit den deutlich höher bewerteten Moderna und BioNTech hätten sich herauskristallisiert, so die Expertin.In der vergangenen Woche hätten sich auch bereits andere Analysten zuversichtlich geäußert. Die Privatbank Berenberg habe ebenfalls die Einstufung "Buy" für CureVac mit einem Kursziel von 22 Dollar vergeben. Das Analysehaus Jefferies habe CureVac von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 9 auf 21 Dollar mehr als verdoppelt. Frühe Phase-1-Daten für Covid-19- und Grippe-Impfstoffe auf Basis der mRNA-Technologie seien vielversprechend, so Analyst Eun Yang. Dies zeige, dass die Technologie der Tübinger funktioniere. Auch wenn CureVac derzeit noch der Konkurrenz hinterherhinke, könnten das Unternehmen und der Partner GSK seiner Ansicht nach in den nächsten zwei bis drei Jahren aufholen. Er habe dabei auf die breite Anwendbarkeit der mRNA-Technologie verwiesen.