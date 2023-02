Börsenplätze CureVac-Aktie:



Kurzprofil CureVac N.V.:



CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA). Mit seiner Expertise arbeitet CureVac daran, dieses vielseitige Molekül für den medizinischen Einsatz zu entwickeln und zu optimieren. Das Prinzip der proprietären CureVac-Technologie basiert auf der Nutzung von mRNA als Informationsträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können.



Das Unternehmen setzt seine Technologien zur Entwicklung von prophylaktischen Impfstoffen, Krebstherapien, Antikörpertherapien und zur Behandlung mit Proteintherapien ein. CureVac hat seinen Hauptsitz in Tübingen und verfügt über weitere Standorte in Frankfurt und Boston, USA. (02.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CureVac-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von CureVac N.V. (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) unter die Lupe.Beim Papier des Tübinger Biotech-Unternehmens sei es am Mittwoch erneut kräftig nach oben gegangen. CureVac habe bekanntgegeben, dass Dr. Myriam Mendila die Position des Chief Development Officers übernommen habe. Er verfüge über mehr als 20 Jahre globale Erfahrung in den Bereichen Produktentwicklung, Medical Affairs, Pharmakovigilanz und Healthcare Compliance sowie in der globalen Produktstrategie, einschließlich der kommerziellen Strategie bei Roche, Genentech und Novartis. In den letzten fünf Jahren sei sie als Chief Medical Officer Oncology und Global Head of Oncology Medical Affairs bei Novartis für die Medical Affairs-Strategie sowie damit verbundenen Aktivitäten im gesamten Onkologie-Portfolio verantwortlich gewesen.Beflügelt haben dürfte das Papier auch Aussagen des Pharmapartners GSK. Im Rahmen der Bekanntgabe der Quartalszahlen habe sich GSK für das Impfstoffgeschäfts sehr optimistisch gezeigt. Beide Unternehmen würden auf diesem Gebiet kooperieren.CureVac habe sich im laufenden Jahr durch positive Studiendaten zurückgemeldet. Hier sei in jedem Fall weiter Geduld gefragt. Könne das Unternehmen aber auch bei den nächsten Daten überzeugen, könnte sich die Aufholjagd fortsetzen. Anleger sollten die Gewinne laufen lassen und mit einem Stoppkurs bei 6,20 Euro absichern. Das Papier bleibe jedoch hochspekulativ, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.02.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: CureVac.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link