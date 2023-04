Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: CureVac.



Börsenplätze CureVac-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CureVac-Aktie:

6,58 EUR -5,19% (25.04.2023, 18:51)



NASDAQ-Aktienkurs CureVac-Aktie:

7,375 USD -3,97% (25.04.2023, 18:34)



ISIN CureVac-Aktie:

NL0015436031



WKN CureVac-Aktie:

A2P71U



Ticker-Symbol CureVac-Aktie:

5CV



NASDAQ-Symbol CureVac-Aktie:

CVAC



Kurzprofil CureVac N.V.:



CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA). Mit seiner Expertise arbeitet CureVac daran, dieses vielseitige Molekül für den medizinischen Einsatz zu entwickeln und zu optimieren. Das Prinzip der proprietären CureVac-Technologie basiert auf der Nutzung von mRNA als Informationsträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können.



Das Unternehmen setzt seine Technologien zur Entwicklung von prophylaktischen Impfstoffen, Krebstherapien, Antikörpertherapien und zur Behandlung mit Proteintherapien ein. CureVac hat seinen Hauptsitz in Tübingen und verfügt über weitere Standorte in Frankfurt und Boston, USA. (25.04.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CureVac-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von CureVac N.V. (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) unter die Lupe.Das Tübinger Biotech-Unternehmen CureVac erhole sich nur langsam vom Rückzug seines ersten Corona-Impfstoffkandidaten. Ein Großteil der Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem fehlgeschlagenen Präparat sei im vergangenen Jahr aber beglichen worden, habe das Unternehmen am Dienstag in Tübingen mitgeteilt. In Zukunft rechne man mit weniger Mittelabflüssen dafür.CureVac habe im vergangenen Jahr einen Verlust vor Steuern von gut 249 Millionen Euro (2021: rund 412 Millionen Euro) verzeichnet. Der Umsatz sei im selben Zeitraum auf 67,4 Millionen Euro zurückgegangen. Das seien 35,6 Millionen Euro weniger als im Vorjahr. Dieser Rückgang sei vor allem auf die Beendigung der Zusammenarbeit mit dem Pharmakonzern Boehringer Ingelheim 2021 zurückzuführen.Das Unternehmen habe seinen ersten Impfstoffkandidaten gegen Corona wegen vergleichsweise geringer Wirksamkeit aus dem Zulassungsverfahren zurückgezogen. Zusammen mit dem britischen Pharma-Unternehmen GSK (vormals GlaxoSmithKline) forsche CureVac weiter an mRNA-Impfstoffen gegen Grippe und Corona. Darüber hinaus habe CureVac die Forschung im Bereich von Impfstoffen gegen Krebs erweitert.Positiv: Per Ende Dezember 2022 habe CureVac über Zahlungsmittel und -äquivalente in Höhe von 495,8 Millionen Euro verfügt. Darin enthalten sei noch nicht die im Februar durchgeführte Kapitalerhöhung, bei der das Unternehmen Bruttoerlöse von 250 Millionen Dollar habe einnehmen können.Für frischen Schwung könnte indes der neue Firmenlenker der Biotech-Gesellschaft sorgen. Seit April agiere Alexander Zehnder als CEO bei den Tübingern. Zuvor habe er als Global Head of Oncology beim französischen Pharma-Konzern Sanofi gearbeitet.Die CureVac-Aktie gehört auf die Watchlist, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.04.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link