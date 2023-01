Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: CureVac.



Kurzprofil CureVac N.V.:



CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA). Mit seiner Expertise arbeitet CureVac daran, dieses vielseitige Molekül für den medizinischen Einsatz zu entwickeln und zu optimieren. Das Prinzip der proprietären CureVac-Technologie basiert auf der Nutzung von mRNA als Informationsträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können.



Das Unternehmen setzt seine Technologien zur Entwicklung von prophylaktischen Impfstoffen, Krebstherapien, Antikörpertherapien und zur Behandlung mit Proteintherapien ein. CureVac hat seinen Hauptsitz in Tübingen und verfügt über weitere Standorte in Frankfurt und Boston, USA. (10.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CureVac-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von CureVac N.V. (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von CureVac steige und steige. Ende Dezember habe das Papier des Tübinger Biotechunternehmen noch bei 5,31 Euro notiert. Mittlerweile habe sich die Aktie fast verdoppelt. Am heutigen Dienstag gehe es auf der Handelsplattform Tradegate erneut gut sechs Prozent nach oben auf 10,25 Euro.Das Papier profitiere dabei von guten Studienergebnissen. Zudem würden sich Anleger neuen Schwung durch einen Wechsel in der Chefetage erhoffen.Zuletzt hätten sich auch einige Analysten optimistisch geäußert. Die Privatbank Berenberg vergebe die Einstufung "buy" für CureVac mit einem Kursziel von 22 Dollar. Das Analysehaus Jefferies habe CureVac von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 9 auf 21 Dollar mehr als verdoppelt. Frühe Phase-1-Daten für Covid-19- und Grippe-Impfstoffe auf Basis der mRNA-Technologie seien vielversprechend, so Analyst Eun Yang. Dies zeige, dass die Technologie der Tübinger funktioniere. Auch wenn CureVac derzeit noch der Konkurrenz hinterherhinke, könnten das Unternehmen und der Partner GSK seiner Ansicht nach in den nächsten zwei bis drei Jahren aufholen. Er habe dabei auf die breite Anwendbarkeit der mRNA-Technologie verwiesen.Und auch die UBS und die Deutsche Bank hätten das Papier erneut unter die Lupe genommen. Sie würden eine Haltempfehlung vergeben. Die ersten Phase-1-Daten seien ein wichtiger Meilenstein, so UBS-Analystin Eliana Merle in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie habe betont, die Ergebnisse seien ein positiver Nachweis für die modifizierte mRNA-Technologie des Unternehmens. Dies sei klar positiv für die Aktien und deren langfristiges Kurspotenzial. Deutsche Bank-Research-Analyst Emmanuel Papadakis habe erklärt, es stelle sich nun die Frage, ob das Impfstoffunternehmen wieder im Rennen sei. Das Unternehmen liege jedoch am Ende des Feldes.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: