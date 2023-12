Börsenplätze CureVac-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CureVac-Aktie:

3,905 EUR +4,55% (20.12.2023, 12:29)



NASDAQ-Aktienkurs CureVac-Aktie:

4,10 USD -29,55% (19.12.2023, 22:00)



ISIN CureVac-Aktie:

NL0015436031



WKN CureVac-Aktie:

A2P71U



Ticker-Symbol CureVac-Aktie:

5CV



NASDAQ-Symbol CureVac-Aktie:

CVAC



Kurzprofil CureVac N.V.:



CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA). Mit seiner Expertise arbeitet CureVac daran, dieses vielseitige Molekül für den medizinischen Einsatz zu entwickeln und zu optimieren. Das Prinzip der proprietären CureVac-Technologie basiert auf der Nutzung von mRNA als Informationsträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können.



Das Unternehmen setzt seine Technologien zur Entwicklung von prophylaktischen Impfstoffen, Krebstherapien, Antikörpertherapien und zur Behandlung mit Proteintherapien ein. CureVac hat seinen Hauptsitz in Tübingen und verfügt über weitere Standorte in Frankfurt und Boston, USA. (20.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CureVac-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von CureVac N.V. (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach dem heftigen Einbruch am Dienstag nach der Patentstreit-Niederlage gegen BioNTech ( ISIN US09075V1026 WKN A2PSR2 ) könne sich die Aktie von CureVac wieder etwas erholen. Auf der Handelsplattform Tradegate gewinne die Aktie gut vier Prozent auf 3,89 Euro. Im Vergleich zum Tagestief am Dienstag bedeute dies ein Plus von gut 25 Prozent. Die Aktie von BioNTech, die zuletzt deutlich habe zulegen können, präsentiere sich derweil kaum verändert.Wie CureVac am Dienstag bekannt gegeben habe, habe das Bundespatentgericht in der Nichtigkeitsklage von BioNTech gegen den deutschen Teil des CureVac-Patents EP 1 857 122 B1 die Gültigkeit des Patents abgelehnt. CureVac beabsichtige gegen dieses Urteil vor dem Bundesgerichtshof Berufung einzulegen."Wir bedauern die Entscheidung des Patentgerichts auch im Hinblick auf die positive vorläufige Einschätzung des Gerichts zu EP 1 857 122 B1 Anfang des Jahres. Diese Entscheidung ist nur eine von vielen, die in Bezug auf die Nutzung von CureVacs geistigem Eigentum bei der Entwicklung von Comirnaty getroffen werden. Wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass wir als Pioniere der mRNA-Technologie und durch unsere andauernde Innovation auf diesem Gebiet einen wesentlichen Beitrag zu sicheren und wirksamen Covid-19-Impfstoffen geleistet haben", habe Dr. Alexander Zehnder, Vorstandsvorsitzender von CureVac, kommentiert.BioNTech hingegen habe die Entscheidung des Bundespatentgerichts begrüßt. Es mache deutlich, "dass unsere Forschungsarbeit originär ist".CureVac habe nach wie vor durchaus interessante Projekte in der Pipeline, bislang allerdings habe das Unternehmen keinen durchgreifenden Erfolg verbuchen können. Sollte dies jedoch gelingen, hätte die Aktie deutliches Potenzial. Die Aktie befindet sich allerdings derzeit nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionär", so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zu CureVac. Aus Chance-Risiko-Gesichtspunkten gebe "Der Aktionär" im Sektor ganz klar BioNTech den Vorzug. Investierte Anleger würden hier mit einem Stopp bei 80 Euro an Bord bleiben. (Analyse vom 20.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link