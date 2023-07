Börsenplätze Cummins-Aktie:



Kurzprofil Cummins Inc.:



Cummins Inc. (ISIN: US2310211063, WKN: 853121, Ticker-Symbol: CUM, NYSE-Symbol: CMI) ist ein Unternehmen mit Sitz in Columbus (US-Bundesstaat Indiana), das Energieversorgungssysteme sowie eine Vielzahl an Motoren gestaltet, herstellt, verkauft und wartet. Das Unternehmen besitzt eine umfangreiche Produktreihe an Dieselmotoren für den Schwerlastkraftmarkt, für Lieferfahrzeuge des Stadtverkehrs, Busse, Landwirtschafts- und Schifffahrtsmaschinen sowie für die Bergbau-, Eisenbahn- und Öl- und Gasindustrie. Darüber hinaus ist der US-Konzern Anbieter von Filtersystemen und motorenbasierten Energieerzeugungssystemen wie Wechselstrommaschinen, Generatoren, Transferschalter und Schaltapparaten. Cummins besitzt Betriebs- und Produktionsanlagen auf der ganzen Welt.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Cummins-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Cummins Inc. (ISIN: US2310211063, WKN: 853121, Ticker-Symbol: CUM, NYSE-Symbol: CMI) unter die Lupe.Sicherlich zähle der amerikanische Motorenhersteller Cummins nicht zu den Aktien, die Anleger ständig im Fokus hätten. Das könnte sich mit einer Übernahme im Wasserstoff-Sektor schnell ändern.Mit der Entwicklung, Fertigung von Diesel- und Erdgasmotoren, elektrischen Antriebssystemen und der Energiegewinnung durch Strom und Wasserstoff sei das Unternehmen äußerst breit aufgestellt. Dabei dürfte sich die Expansion im Wasserstoff-Sektor langfristig bezahlbar machen.Cummins habe Anfang Juli die restlichen 19 Prozent an dem kanadischen Wasserstoff-Produzenten Hydrogenics vom französischen Gashersteller Air Liquide übernommen. Trotz des Verkaufs von Air Liquide hätten die Franzosen angekündigt, dass Hydrogenics weiterhin Lieferant der Franzosen bleiben werde.Seit Anfang Juni habe sich die Aktie prächtig entwickelt und mehr als 20 Prozent zugelegt. Dabei habe der Anteilsschein mit Überschreiten der 200-Tage-Linie ein Kaufsignal generiert. Mit einem KGV 13 auf Geschäftsjahr 2024 und einer aktuellen Dividendenrendite von aktuell 2,50 Prozent sei das Unternehmen attraktiv bewertet.Cummins ist mit Kursziel 290 Euro und Stopp 170 Euro eine Empfehlung von DER AKTIONÄR, so Jürgen Dreifürst. (Analyse vom 13.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link