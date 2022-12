Tradegate-Aktienkurs Cryptology Asset Group-Aktie:

2,30 EUR -0,43% (14.12.2022, 10:23)



Börse Frankfurt-Aktienkurs Cryptology Asset Group-Aktie:

2,21 EUR 0,00% (14.12.2022, 08:03)



ISIN Cryptology Asset Group-Aktie:

MT0001770107



WKN Cryptology Asset Group-Aktie:

A2JDEW



Ticker-Symbol Cryptology Asset Group-Aktie:

CAP



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Cryptology Asset Group-Aktie:

CAGPF



Kurzprofil Cryptology Asset Group plc:



Cryptology (ISIN: MT0001770107, WKN: A2JDEW, Ticker-Symbol: CAP, Nasdaq OTC-Symbol: CAGPF) ist eine führende europäische Investmentgesellschaft für Krypto-Assets und blockchain-bezogene Geschäftsmodelle. Gegründet von Christian Angermayers Family Office, der Apeiron Investment Group, und der Krypto-Legende Mike Novogratz, ist Cryptology die größte börsennotierte Beteiligungsgesellschaft für Blockchain- und Krypto-basierte Geschäftsmodelle in Europa. Zu den bemerkenswerten Portfoliounternehmen gehören der Krypto-Gigant und EOS.IO-Softwarehersteller Block.one, der führende HPC-Anbieter Northern Data, der provisionsfreie Online-Neobroker nextmarkets und die Krypto-Asset-Management-Gruppe Iconic Holding. (14.12.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Cryptology Asset Group-Aktienanalyse von der GBC AG:Matthias Greiffenberger und Julien Desrosiers, Aktienanalysten der GBC AG, raten die Aktie von Cryptology Asset Group plc (ISIN: MT0001770107, WKN: A2JDEW, Ticker-Symbol: CAP, Nasdaq OTC-Symbol: CAGPF) zu kaufen.Die Cryptology Asset Group sei eine der führenden europäischen Holdinggesellschaften für Bitcoin- und Blockchain-bezogene Geschäftsmodelle. Gemäß des letzten Aktionärsbriefs solle die Strategie angepasst werden und nicht wie geplant 100 Mio. Euro in Crypto-Fonds investiert werden. Stattdessen wolle sich das Unternehmen auf die eigenen Beteiligungen fokussieren.Aktuell befinde man sich weiterhin in einem "Krypto-Winter". Bitcoin (BTC), die Leitwährung für den breiteren Kryptomarkt, pendle derzeit um die 17.000 USD und liege damit 75% unter seinem Höchststand vom November 2021. Nicht nur Bitcoin sei unter Abwärtsdruck geraten. Ethereum (ETH) und andere führende Altcoins wie Cardano (ADA) und Polygon (MATIC) hätten im bisherigen Jahresverlauf mehr als 70% verloren. Diese Entwicklung spiegle sich auch im Portfolio der Cryptology Asset Group wider. Nach Erachten der Analysten bilde der Aktienkurs diese Entwicklung aktuell aber zu pessimistisch ab. So habe auch die Marktkapitalisierung zuletzt (142,22 Mio. Euro zum 01.12.2022) deutlich unter dem bilanziellen Eigenkapital in Höhe 295,31 Mio. Euro, bei einer Eigenkapitalquote von 98,4% gelegen.Das Unternehmen werde aktuell zu 2,49 Euro (01.12.2022 17:35 Xetra) je Aktie gehandelt und habe gemäß IFRS-Grundsätzen einen NAV von 4,79 Euro je Aktie (30.11.2022) veröffentlicht. Die Analysten hätten die einzelnen Beteiligungen des Portfolios geprüft und gemäß GBC-Bewertung einen NAV in Höhe von 7,12 Euro je Aktie ermittelt. Damit werde das Unternehmen aktuell deutlich unter NAV gehandelt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Cryptology Asset Group-Aktie: