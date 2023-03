NASDAQ Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:

124,93 USD -2,08% (07.03.2023, 22:00)



ISIN CrowdStrike-Aktie:

US22788C1053



WKN CrowdStrike-Aktie:

A2PK2R



Ticker-Symbol CrowdStrike-Aktie:

45C



NASDAQ-Symbol CrowdStrike-Aktie:

CRWD



Kurzprofil CrowdStrike Inc.:



CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) ist ein Anbieter von Cloud-basierten Lösungen zum Schutz von Endgeräten und Cloud-Workloads mit Sitz in Sunnyvale im US-Bundesstaat Kalifornien. (08.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - CrowdStrike-Aktienanalyse von Analyst Keith Bachman von BMO Capital Markets:Keith Bachman, Analyst von BMO Capital Markets, stuft die Aktie von CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) weiterhin mit "outperform" ein.Auch wenn ein Quartal die Bedenken hinsichtlich des Wettbewerbs und der Preisgestaltung nicht vollständig ausräumen könne, sollten die soliden Ergebnisse von CrowdStrike angesichts der attraktiven Bewertung hilfreich sein, so der Analyst in einer Research Note. Das Unternehmen sei nach wie vor der Ansicht, dass es den Wettbewerb an den Endpunkten und die Bedenken der Anleger durch die weitere Diversifizierung seines Portfolios und seiner Einnahmequellen sowie durch die Veröffentlichung solider Ergebnisse entschärfen könne.Keith Bachman, Analyst von BMO Capital Markets, stuft die Aktie von CrowdStrike unverändert mit "outperform" ein und erhöht das Kursziel von 120 auf 152 USD. (Analyse vom 08.03.2023)Börsenplätze CrowdStrike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:126,02 EUR +6,40% (08.03.2023, 11:39)