NASDAQ Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:

261,28 USD +5,58% (08.01.2024, 22:00)



ISIN CrowdStrike-Aktie:

US22788C1053



WKN CrowdStrike-Aktie:

A2PK2R



Ticker-Symbol CrowdStrike-Aktie:

45C



NASDAQ-Symbol CrowdStrike-Aktie:

CRWD



Kurzprofil CrowdStrike Inc.:



CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) ist ein Anbieter von Cloud-basierten Lösungen zum Schutz von Endgeräten und Cloud-Workloads mit Sitz in Sunnyvale im US-Bundesstaat Kalifornien. (09.01.2024/ac/a/n)



Great Falls (www.aktiencheck.de) - CrowdStrike-Aktienanalyse von D.A. Davidson & Co.:Die Analysten von D.A. Davidson & Co. stufen die Aktie von CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) nach wie vor mit "buy" ein und erhöhen das Kursziel von 245 USD auf 285 USD.Das Unternehmen dürfte weiterhin ein Hauptnutznießer der Anbieterkonsolidierung sein, aber Charlotte AI werde wahrscheinlich nicht der Umsatztreiber sein, den sich einige für das GJ25 erhoffen würden. DA Davidson füge hinzu, dass das makroökonomische Umfeld stabil, aber immer noch herausfordernd für das Unternehmen sei, und warne auch davor, dass Microsoft weiterhin an Zugkraft im Endpunktbereich gewinne. CrowdStrike sei nach wie vor einer der hochwertigsten Werte im SaaS-Bereich, aber die Aktien könnten sich in nächster Zeit abkühlen.Die Analysten von D.A. Davidson & Co. stufen die CrowdStrike-Aktie unverändert mit dem Votum mit "buy" ein. (Analyse vom 08.01.2024)Börsenplätze CrowdStrike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:243,65 EUR +2,18% (09.01.2024, 12:47)