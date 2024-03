Tradegate-Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:

Kurzprofil CrowdStrike Inc.:



CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) ist ein Anbieter von Cloud-basierten Lösungen zum Schutz von Endgeräten und Cloud-Workloads mit Sitz in Sunnyvale im US-Bundesstaat Kalifornien. (06.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - CrowdStrike-Aktienanalyse von Oppenheimer:Die Analysten von Oppenheimer stufen die Aktie von CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) unverändert mit "outperform" ein.Laut Oppenheimer habe CrowdStrike ein starkes 4. Quartal gemeldet und die Schätzungen dank eines NNARR-Wachstums von 27% im Jahresvergleich und starker Rentabilitätssteigerungen übertroffen. Die Ergebnisse hätten keine Anzeichen von Ausgabenmüdigkeit und eine robuste Akzeptanz der Plattform gezeigt, was sich in einem Anstieg der Abschlüsse mit 8+ Modulen um 100% im Jahresvergleich und einem ARR für neue Produkte von über 850 Mio. USD widerspiegele.Mit Blick auf die Zukunft würden die herausragenden Ergebnisse und die nachbörsliche Kursreaktion hohe Erwartungen für die Zukunft wecken, so Oppenheimer. Das Unternehmen sei jedoch der Ansicht, dass CrowdStrike weiterhin seine Plattform verkaufen könne, um neue Produkte, die für GJ25 geplant seien, schnell zu skalieren.Die Analysten von Oppenheimer stufen die Aktie von CrowdStrike weiterhin mit "outperform" ein und heben das Kursziel von 300 auf 355 USD an. (Analyse vom 06.03.2024)