Kurzprofil CrowdStrike Inc.:



CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) ist ein Anbieter von Cloud-basierten Lösungen zum Schutz von Endgeräten und Cloud-Workloads mit Sitz in Sunnyvale im US-Bundesstaat Kalifornien. (06.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CrowdStrike-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der KI-Hype sorge dafür, dass Unternehmen dank rasant steigender Datenmengen mehr in die Sicherheit des Netzes investieren müssten. Dieser Umstand komme dem Sicherheitsunternehmen CrowdStrike zugute, die Aktie explodiere nachbörslich, das sei der Grund.CrowdStrike, ein Anbieter von IT-Sicherheitslösungen auf Grundlage von maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz, habe am Dienstag nach Börsenschluss in den USA Unternehmenszahlen vorgelegt, die den Markt begeistert hätten - in einem schwächeren Börsenumfeld habe die Aktie nachbörslich mehr als 20 Prozent zugelegt.Nach Angaben von CEO George Kurtz habe CrowdStrike ein starkes und rekordverdächtiges viertes Quartal geliefert und damit erneut die eigenen Prognosen übertroffen. Die Amerikaner hätten im vierten Quartal 2023 einen Umsatz (US-GAAP) von 845,335 Mio. US-Dollar erwirtschaftet, der um 33 Prozent gegenüber dem Vorjahr zugelegt habe. Im Gesamtjahr 2023 habe der Sicherheitsspezialist einen Gesamtumsatz von etwas mehr als drei Milliarden US-Dollar erzielt, was einem Wachstum von 36 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspreche. Das Nettoergebnis für das Gesamtjahr habe sich auf knapp 91 Millionen US-Dollar im Vergleich zu einem Verlust von 182 Millionen US-Dollar im Vorjahr belaufen.Seit etwa einem Jahr kenne die Aktien kein Halten mehr, in diesem Zeitraum habe sich die Aktie mehr als verdreifacht. Seit Januar sei CrowdStrike eine Empfehlung von "Der Aktionär", Anleger die dem Tipp gefolgt seien, würden auf fetten Gewinnen knapp 50 Prozent sitzen.Sicherlich ein guter Zeitpunkt um ein paar Gewinne mitzunehmen, so Jürgen Dreifürst von "Der Aktionär" zur CrowdStrike-Aktie. (Analyse vom 06.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link