Kurzprofil CrowdStrike Inc.:



CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) ist ein Anbieter von Cloud-basierten Lösungen zum Schutz von Endgeräten und Cloud-Workloads mit Sitz in Sunnyvale im US-Bundesstaat Kalifornien. (27.11.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - CrowdStrike-Aktienanalyse von BTIG:Gray Powell, Analyst von BTIG, stuft die Aktie von CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) weiterhin mit "buy" ein.Gray Powell habe das Kursziel für CrowdStrike von 192 auf 239 USD angehoben und die Aktie weiterhin mit "buy" eingestuft, nachdem er mit Kontakten in der Sicherheitsbranche gesprochen habe und die Quartalsergebnisse erwartet worden seien. Insgesamt seien die Prüfungen des Unternehmens zu CrowdStrike durchweg positiv gewesen. Und BTIG sei sehr zuversichtlich, dass das Unternehmen in der Lage sein werde, die Marktschätzungen für das dritte Quartal 2024 zu erreichen.Gray Powell, Analyst von BTIG, stuft die Aktie von CrowdStrike weiterhin mit "buy" ein. (Analyse vom 26.11.2023)Börsenplätze CrowdStrike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:192,70 EUR +0,24% (27.11.2023, 10:52)