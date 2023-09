NASDAQ Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:

165,25 USD +1,36% (28.09.2023, 22:00)



ISIN CrowdStrike-Aktie:

US22788C1053



WKN CrowdStrike-Aktie:

A2PK2R



Ticker-Symbol CrowdStrike-Aktie:

45C



NASDAQ-Symbol CrowdStrike-Aktie:

CRWD



Kurzprofil CrowdStrike Inc.:



CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) ist ein Anbieter von Cloud-basierten Lösungen zum Schutz von Endgeräten und Cloud-Workloads mit Sitz in Sunnyvale im US-Bundesstaat Kalifornien. (29.09.2023/ac/a/n)



Great Falls (www.aktiencheck.de) - CrowdStrike-Aktienanalyse von D.A. Davidson & Co.:Die Analysten von D.A. Davidson & Co. stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) weiterhin mit "buy".D.A. Davidson & Co. nehme die CrowdStrike-Aktie in seine "Best-of-Breed Bison"-Liste auf, die sich auf langfristige Best-in-Class-Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsgräben konzentriere. Das Unternehmen verfüge über außergewöhnliche Finanzdaten, einschließlich eines branchenüblichen SaaS-Bruttomargenprofils in Verbindung mit einem 30-prozentigen Free-Cashflow-Margenprofil, das im obersten Dezil der anwendbaren IGV-Bestandteile liege. D.A. Davidson & Co. füge hinzu, dass die Bilanz von Crowdstrike mit 2,425 Mrd. USD an Nettobarmitteln und einem Zinsdeckungsgrad von etwa dem 24-fachen ebenfalls in sehr guter Verfassung sei.Die Analysten von D.A. Davidson & Co. bewerten die CrowdStrike-Aktie weiterhin mit "buy". Das Kursziel laute nach wie vor 185 USD. (Analyse vom 28.09.2023)Börsenplätze CrowdStrike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:158,36 EUR +1,23% (29.09.2023, 15:23)