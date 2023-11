NASDAQ Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:

210,68 USD +0,51% (24.11.2023)



ISIN CrowdStrike-Aktie:

US22788C1053



WKN CrowdStrike-Aktie:

A2PK2R



Ticker-Symbol CrowdStrike-Aktie:

45C



NASDAQ-Symbol CrowdStrike-Aktie:

CRWD



Kurzprofil CrowdStrike Inc.:



CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) ist ein Anbieter von Cloud-basierten Lösungen zum Schutz von Endgeräten und Cloud-Workloads mit Sitz in Sunnyvale im US-Bundesstaat Kalifornien. (27.11.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - CrowdStrike-Aktienanalyse von Needham & Co:Die Analysten von Needham & Co erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD).Das Unternehmen werde wahrscheinlich ein weiteres starkes Quartal mit einer klassischen Überschreitung abliefern, selbst wenn das Management die Prognosen konservativ halte und die makroökonomischen Bedingungen eingeschränkt bleiben würden. Needham verweise außerdem auf die starken Feldkontrollen für CrowdStrike, die Dynamik bei neuen Produkten und die starken Fortschritte beim Ausbau des Vertriebskanals bei großen VARs. Die Analysten seien außerdem der Meinung, dass CrowdStrikes Channel-Expansion zu einem soliden ARR-Wachstum und einer Steigerung der operativen Marge beitragen werde.Die Analysten von Needham & Co bewerten die CrowdStrike-Aktie unverändert mit dem Votum "buy". Das Kursziel werde von 215,00 auf 245,00 USD angehoben. (Analyse vom 27.11.2023)Börsenplätze CrowdStrike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:193,24 EUR +0,52% (27.11.2023, 14:57)