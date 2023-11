NASDAQ Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:

CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) ist ein Anbieter von Cloud-basierten Lösungen zum Schutz von Endgeräten und Cloud-Workloads mit Sitz in Sunnyvale im US-Bundesstaat Kalifornien. (28.11.2023/ac/a/n)



Los Angeles (www.aktiencheck.de) - CrowdStrike-Aktienanalyse von Wedbush Securities:Taz Koujalgi, Analyst von Wedbush Securities, stuft die Aktie von CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) mit "outperform" ein.Die Gespräche mit Investoren würden darauf hindeuten, dass die Käuferseite neue ARR im Bereich von $220M-$225M erwarte, was ein Wachstum von fast 11%-15% im Jahresvergleich und ein Wachstum der gesamten ARR von 35% im Jahresvergleich bedeute, so Koujalgi in einer Research-Notiz vor den Quartalsergebnissen des Unternehmens. Die Umsatzerwartungen hätten zwischen $784 Mio. und $793 Mio. gelegen. Die Rückmeldungen aus den Prüfungen des Unternehmens seien gut gewesen, und die Analyse habe ergeben, dass die Erwartungen der Käuferseite erreichbar seien. Koujalgi habe auch angemerkt, dass die Aktie seit den letzten Gewinnen um etwa 40% gestiegen sei, und das Ausmaß der Aktienbewegung veranlasse ihn, die Aufwärtsentwicklung nach dem Druck in Frage zu stellen. Ausgehend von dem, was die Aktie einpreise, und der Kursentwicklung in den letzten drei Monaten sei der Analyst der Ansicht, dass das Aufwärtspotenzial nach dem Druck begrenzt sein könnte.Taz Koujalgi, Analyst von Wedbush Securities, stuft die CrowdStrike-Aktie mit dem Votum "outperform" ein und gibt ein Kursziel von 200 USD an. (Analyse vom 28.11.2023)Börsenplätze CrowdStrike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:194,56 EUR +1,50% (28.11.2023, 16:41)