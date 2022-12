Börsenplätze CrowdStrike-Aktie:



Kurzprofil CrowdStrike Inc.:



CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) ist ein Anbieter von Cloud-basierten Lösungen zum Schutz von Endgeräten und Cloud-Workloads mit Sitz in Sunnyvale im US-Bundesstaat Kalifornien. (19.12.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CrowdStrike-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) unter die Lupe.Der Absturz der Crowdstrike-Aktie halte weiter an. Mittlerweile stehe der Kurs so tief wie zuletzt vor mehr als zwei Jahren. Das Unternehmen selbst arbeite währenddessen daran, sich noch breiter aufzustellen und stoße mit einer Übernahme in das nächste Milliardenschwere Segment im Cybersecurity-Markt vor.Im September habe Crowdstrike das auf das Management externer Angriffsflächen (englisch: External Attack Surface Management, EASM) spezialisierte Start-up Reposify übernommen. Nun habe das Unternehmen die eigene Falcon-Plattform um das Modul Falcon Surface erweitert. Die EASM-Lösung setze auf verbesserte Informationen über Angreifer und Echtzeit-Erkennung von Internetrisiken.Die Analysten von Gartner hätten im jüngsten "Hype Cycle for Security Operations"-Report EASM als einen Wachstumsmarkt innerhalb des Cybersecurity-Segments identifiziert. Der gesamte Sektor werde von Analysten bis 2030 auf ein Volumen von knapp 477 Milliarden Dollar taxiert. Das entspräche einem jährlichen Wachstum von im Schnitt 9,5 Prozent.Die Wachstumsstory der Cybersecurity-Spezialisten sei nicht zuletzt durch Vorstöße in neue Segmente weiterhin intakt. Ebenso intakt sei jedoch die Zurückhaltung der Anleger bei unprofitablen Growth-Titeln."Der Aktionär" rät daher davon ab, bei Crowdstrike ins fallende Messer zu greifen, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 19.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link