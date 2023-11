NASDAQ Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:

Kurzprofil CrowdStrike Inc.:



CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) ist ein Anbieter von Cloud-basierten Lösungen zum Schutz von Endgeräten und Cloud-Workloads mit Sitz in Sunnyvale im US-Bundesstaat Kalifornien. (28.11.2023/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - CrowdStrike-Aktienanalyse von BMO Capital Markets:Die Analysten von BMO Capital Markets stufen die Aktie von CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) weiterhin mit "outperform" ein und heben das Kursziel von 167 USD auf 227 USD an.Die Analysten von BMO Capital Markets begründen ihre Einschätzung mit dem gestiegenen Vertrauen in die Fähigkeit des Unternehmens, die bisherigen Prognosen zu erfüllen oder zu übertreffen. CrowdStrike sollte in der Lage sein, im Oktober-Quartal neue ARR zu erzielen, was den Gleitpfad für die implizite erforderliche Steigerung der neuen ARR im Januar-Quartal erleichtern werde.Die Analysten von BMO Capital Markets bewerten die CrowdStrike-Aktie unverändert mit dem Votum "outperform". (Analyse vom 28.11.2023)Börsenplätze CrowdStrike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:194,56 EUR +1,50% (28.11.2023, 16:41)