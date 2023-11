Börsenplätze CrowdStrike-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:

212,00 EUR +9,69% (29.11.2023, 17:31)



NASDAQ Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:

233,1399 USD +9,79% (29.11.2023, 17:17)



ISIN CrowdStrike-Aktie:

US22788C1053



WKN CrowdStrike-Aktie:

A2PK2R



Ticker-Symbol CrowdStrike-Aktie:

45C



NASDAQ-Symbol CrowdStrike-Aktie:

CRWD



Kurzprofil CrowdStrike Inc.:



CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) ist ein Anbieter von Cloud-basierten Lösungen zum Schutz von Endgeräten und Cloud-Workloads mit Sitz in Sunnyvale im US-Bundesstaat Kalifornien. (29.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CrowdStrike-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die CrowdStrike-Aktie habe sich in diesem Jahr verdoppelt und sei dadurch bereits jetzt einer der Top-Performer des Jahres. Am Dienstagabend habe das Unternehmen solide Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht. Der Fokus der Anleger habe vor allem auf der positiven Prognose für das vierte Quartal gelegen.Im dritten Quartal habe CrowdStrike einen Umsatz von 786 Millionen Dollar erzielt und damit die Schätzungen von 777,1 Millionen Dollar übertroffen. Der bereinigte Gewinn pro Aktie habe bei 82 Cents und damit ebenfalls über den Prognosen von 74 Cents pro Aktie gelegen. Der bereinigte Nettogewinn für das dritte Quartal sei auf 199,2 Millionen Dollar gestiegen, gegenüber 96,1 Millionen Dollar im Vorjahr.Zusätzlich habe CrowdStrike seine Umsatzprognose für das vierte Quartal auf 836,6 bis 840,0 Millionen Dollar angehoben. Die Analysten hätten mit 836,7 Millionen Dollar gerechnet. JP Morgan sei der Ansicht, dass die Ergebnisse von CrowdStrike gesünder gewesen seien als die seiner Konkurrenten. JP Morgan habe hinzugefügt, dass CrowdStrike auch einige der besten Fortschritte bei der Margenausweitung und dem Cashflow mache. Den Anlegern hätten diese Neuigkeiten gefallen: Die Aktie lege kurz nach Handelsbeginn um rund 5 Prozent zu.Die Aufwärtsbewegung dürfte aufgrund der guten Fundamentalen wie auch charttechnischen Situation weitergehen. Das Aprilhoch bei 242 Dollar, verbunden mit der oberen Begrenzung des Kanals bei 238,50 Dollar, dürfte für die CrowdStrike-Aktie der nächste Anlaufpunkt sein, so Philipp Schleu von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link