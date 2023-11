NASDAQ Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:

Kurzprofil CrowdStrike Inc.:



CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) ist ein Anbieter von Cloud-basierten Lösungen zum Schutz von Endgeräten und Cloud-Workloads mit Sitz in Sunnyvale im US-Bundesstaat Kalifornien. (29.11.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - CrowdStrike-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:Brian Essex, Analyst von J.P. Morgan Securities, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD).Das Unternehmen habe in einem schwierigen makroökonomischen Umfeld ein Quartal gemeldet, in dem Umsatz und Rentabilität über den Konsensschätzungen gelegen hätten, so der Analyst. Er habe gesagt, dass die Aktie leicht nachgegeben habe, da den Anlegern die Klarheit über das organische, jährlich wiederkehrende Umsatzwachstum im Vergleich zu den Erwartungen der Käuferseite im Vorfeld der Gewinnmitteilung gefehlt habe. Bei der heutigen Markteröffnung könnte die Aktie jedoch stärkere Unterstützung erfahren, da die Ergebnisse von CrowdStrike "gesünder waren als die der Konkurrenzunternehmen im Bereich der Sicherheitsplattformen".Brian Essex, Analyst von J.P. Morgan Securities, bewertet die CrowdStrike-Aktie nach wie vor mit "overweight". Das Kursziel werde von 210,00 auf 230,00 USD angehoben. (Analyse vom 29.11.2023)