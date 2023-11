NASDAQ Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:

Kurzprofil CrowdStrike Inc.:



CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) ist ein Anbieter von Cloud-basierten Lösungen zum Schutz von Endgeräten und Cloud-Workloads mit Sitz in Sunnyvale im US-Bundesstaat Kalifornien. (29.11.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - CrowdStrike-Aktienanalyse von Evercore ISI:Die Analysten von Evercore ISI erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD).Die Erwartungen seien hoch gewesen, aber Crowdstrike "enttäuschte nicht, indem es ein weiteres Quartal mit konsequenter Umsetzung und einem Umsatz- und Gewinnplus ablieferte", so die Analysten. In Anbetracht der Performance der Aktie seit Jahresbeginn, einer geringeren Überschreitung der Größenordnung und einer "glanzlosen" Q4-Prognose sei Evercore "nicht schockiert über die gedämpfte Reaktion des Nachmarktes". Die "sehr konservative" Q4-Prognose, das solide Wachstum der neuen Netto-ARR, die stabile NRR, die Rekord-Pipelines bis zum Kalender 2024 und der fortgesetzte Fokus auf Rentabilität und Wachstum würden dem Unternehmen "genug Vertrauen geben, um die L/T-These zu bekräftigen."Die Analysten von Evercore ISI stufen die CrowdStrike-Aktie unverändert mit dem Votum "outperform" ein. Das Kursziel werde von 215,00 auf 255,00 USD angehoben. (Analyse vom 29.11.2023)Börsenplätze CrowdStrike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:200,55 EUR +3,76% (29.11.2023, 15:06)