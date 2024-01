NASDAQ Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:

Kurzprofil CrowdStrike Inc.:



CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) ist ein Anbieter von Cloud-basierten Lösungen zum Schutz von Endgeräten und Cloud-Workloads mit Sitz in Sunnyvale im US-Bundesstaat Kalifornien. (08.01.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - CrowdStrike-Aktienanalyse von Oppenheimer:Die Analysten von Oppenheimer stufen die Aktie von CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) weiterhin mit "outperform" ein.Oppenheimer nenne CrowdStrike als Top-Pick für 2024 und sei der Ansicht, dass das Unternehmen von mehreren Rückenwindfaktoren profitieren könne, um im GJ25 einen Aufschwung zu erzielen. Dazu würden gehören: Ein säkularer Rückenwind, der starke Ausgaben für Cybersicherheit unterstütze, eine attraktive Cross-Selling-Möglichkeit mit Falcon Data Protection sowie mehrere Expansionshebel bei bestehenden neuen Produkten und neuen Produkten, die Anfang 2024 auf den Markt kämen und die ARR/NRR-Expansion vorantreiben könnten, so Oppenheimer in einer Research Note.Die Analysten von Oppenheimer stufen die Aktie von CrowdStrike unverändert mit "outperform" ein und erhöhen das Kursziel von 240 auf 300 USD. (Analyse vom 05.01.2024)Börsenplätze CrowdStrike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:225,35 EUR -0,40% (08.01.2024, 12:31)