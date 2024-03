NASDAQ Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:

Kurzprofil CrowdStrike Inc.:



CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) ist ein Anbieter von Cloud-basierten Lösungen zum Schutz von Endgeräten und Cloud-Workloads mit Sitz in Sunnyvale im US-Bundesstaat Kalifornien. (06.03.2024/ac/a/n)



Cleveland (www.aktiencheck.de) - CrowdStrike-Aktienanalyse von KeyBanc Capital Markets:Die Analysten von KeyBanc Capital Markets stufen die Aktie von CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) weiterhin mit "overweight" ein.CrowdStrike habe im vierten Quartal ein starkes Ergebnis erzielt. KeyBanc sehe CrowdStrike weiterhin als einen führenden Plattformanbieter, der seine Führungsposition im Endpoint-Bereich ausbaue und in angrenzende Bereiche wie CNAPP, SIEM und Identity expandiere, die alle zusammen einen ARR von über 850 Mio. USD aufweisen und im Jahresvergleich um mehr als 100% wachsen würden. Das Unternehmen habe mehr Vertrauen in CrowdStrikes Führungsrolle als Plattformanbieter und sehe in diesem Jahr eine gleichbleibende bis steigende Sicherheitsnachfrage.Die Analysten von KeyBanc Capital Markets stufen die Aktie von CrowdStrike unverändert mit "overweight" ein und erhöhen das Kursziel von 375 auf 430 USD. (Analyse vom 06.03.2024)Börsenplätze CrowdStrike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:332,25 EUR +21,10% (06.03.2024, 13:34)