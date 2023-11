NASDAQ Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:

Kurzprofil CrowdStrike Inc.:



CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) ist ein Anbieter von Cloud-basierten Lösungen zum Schutz von Endgeräten und Cloud-Workloads mit Sitz in Sunnyvale im US-Bundesstaat Kalifornien. (29.11.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - CrowdStrike-Aktienanalyse von BTIG:Die Analysten von BTIG stufen die Aktie von CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) weiterhin mit "buy" ein und erhöhen das Kursziel von 239 USD auf 250 USD.Das Unternehmen habe mit seinen Q3-Ergebnissen ein "starkes Upside" gemeldet und seinen ARR-Wachstumsausblick für FY24 trotz des volatilen Makroumfelds beibehalten. Die Analysten von BTIG fügten hinzu, dass es besonders erfreulich sei, dass die Netto-Neuzugänge bei den ARR wieder in den positiven Bereich zurückkehrten und glauben, dass dies bis zum GJ25 nachhaltig sein sollte.Die Analysten von BTIG bewerten die CrowdStrike-Aktie weiterhin mit "buy". (Analyse vom 29.11.2023)Börsenplätze CrowdStrike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:198,98 EUR +2,95% (29.11.2023, 14:02)