NASDAQ Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:

295,0919 USD -5,96% (05.03.2024, 16:25)



ISIN CrowdStrike-Aktie:

US22788C1053



WKN CrowdStrike-Aktie:

A2PK2R



Ticker-Symbol CrowdStrike-Aktie:

45C



NASDAQ-Symbol CrowdStrike-Aktie:

CRWD



Kurzprofil CrowdStrike Inc.:



CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) ist ein Anbieter von Cloud-basierten Lösungen zum Schutz von Endgeräten und Cloud-Workloads mit Sitz in Sunnyvale im US-Bundesstaat Kalifornien. (05.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - CrowdStrike-Aktienanalyse von Needham & Co:Die Analysten von Needham & Co stufen die Aktie von CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) im Vorfeld der Q4-Ergebnisse unverändert mit "buy" ein und heben das Kursziel von 325 USD auf 350 USD an.Das Unternehmen werde ein weiteres starkes Quartal abliefern, auch wenn das Management die anfängliche GJ25-Prognose konservativ halte und die makroökonomischen Bedingungen als eingeschränkt darstelle. Needham füge hinzu, dass seine Überprüfungen auf ein beschleunigtes Wachstum in der zweiten Jahreshälfte für einige Crowdstrike-Wiederverkäufer mit robusten Pipelines für angrenzende Produkte in den Bereichen Cloud, Identität und LogScale hinweisen würden.Die Analysten von Needham & Co stufen die CrowdStrike-Aktie nach wie vor mit "buy" ein. (Analyse vom 04.03.2024)Börsenplätze CrowdStrike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:269,85 EUR -6,64% (05.03.2024, 16:39)