Tradegate-Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:

198,98 EUR +2,95% (29.11.2023, 14:02)



NASDAQ Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:

212,35 USD +1,09% (28.11.2023, 22:00)



ISIN CrowdStrike-Aktie:

US22788C1053



WKN CrowdStrike-Aktie:

A2PK2R



Ticker-Symbol CrowdStrike-Aktie:

45C



NASDAQ-Symbol CrowdStrike-Aktie:

CRWD



Kurzprofil CrowdStrike Inc.:



CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) ist ein Anbieter von Cloud-basierten Lösungen zum Schutz von Endgeräten und Cloud-Workloads mit Sitz in Sunnyvale im US-Bundesstaat Kalifornien. (29.11.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - CrowdStrike-Aktienanalyse von Oppenheimer:Die Analysten von Oppenheimer erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD).CrowdStrike habe ein solides drittes Quartal gemeldet und die Schätzungen dank eines NNARR-Wachstums von 13% im Jahresvergleich und starker Rentabilitätssteigerungen übertroffen. Während die Bären auf die gedämpften NNARR- und Umsatzprognosen für Q4 hinweisen würden, glaube Oppenheimer, dass das Management mit einem hohen Maß an Konservatismus im Hinblick auf einen Q4-Budget-Flush vorsichtig sei.Insgesamt würden die Analysten positiv bleiben und seien der Ansicht, dass das Unternehmen gut positioniert sei, um seine Dynamik im Jahr 2024 aufrechtzuerhalten, und zwar aufgrund der anhaltenden Stärke seiner aufstrebenden Module, neuer Verdrängungsmöglichkeiten bei SIEM und DLP, einer neuen Wachstumsgrenze mit Falcon IT und der Veröffentlichung von Charlotte AI.Die Analysten von Oppenheimer stufen die CrowdStrike-Aktie mit dem Votum "outperform" ein. Das Kursziel werde von 215,00 auf 240,00 USD angehoben. (Analyse vom 29.11.2023)Börsenplätze CrowdStrike-Aktie: