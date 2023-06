NASDAQ-Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:

153,0278 USD -4,44% (01.06.2023, 16:19)



ISIN CrowdStrike-Aktie:





WKN CrowdStrike-Aktie: A2PK2R





Ticker-Symbol CrowdStrike-Aktie: 45C





NASDAQ-Symbol CrowdStrike-Aktie: CRWD





Kurzprofil CrowdStrike Inc.:



CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) ist ein Anbieter von Cloud-basierten Lösungen zum Schutz von Endgeräten und Cloud-Workloads mit Sitz in Sunnyvale im US-Bundesstaat Kalifornien. (01.06.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - CrowdStrike-Aktienanalyse von Cantor Fitzgerald:Jonathan Ruykhaver, Analyst von Cantor Fitzgerald, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) von 160 auf 180 USD.CrowdStrike habe einen soliden Start ins Geschäftsjahr verzeichnet, die Schätzungen für den Gewinn je Aktie und den Umsatz übertroffen und zum ersten Mal einen Rekordwert für den freien Cashflow und die GAAP-Nettogewinnrentabilität gemeldet, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Das Unternehmen habe seit der Talsohle vor zwei Quartalen einen Weg der konsistenten Ausführung eingeschlagen.Jonathan Ruykhaver, Analyst von Cantor Fitzgerald, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "overweight"-Votum für die CrowdStrike-Aktie bestätigt und das Kursziel von 160 auf 180 USD angehoben. (Analyse vom 01.06.2023)Börsenplätze CrowdStrike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:144,48 EUR -3,51% (01.06.2023, 16:30)