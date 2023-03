NASDAQ-Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:

134,25 USD +7,46% (08.03.2023, 15:31)



ISIN CrowdStrike-Aktie:

US22788C1053



WKN CrowdStrike-Aktie:

A2PK2R



Ticker-Symbol CrowdStrike-Aktie:

45C



NASDAQ-Symbol CrowdStrike-Aktie:

CRWD



Kurzprofil CrowdStrike Inc.:



CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) ist ein Anbieter von Cloud-basierten Lösungen zum Schutz von Endgeräten und Cloud-Workloads mit Sitz in Sunnyvale im US-Bundesstaat Kalifornien. (08.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - CrowdStrike-Aktienanalyse von Evercore ISI:Peter Levine, Analyst von Evercore ISI, stuft die Aktie von CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) weiterhin mit "outperform" ein.Das Unternehmen habe "solide" Ergebnisse für das vierte Quartal vorgelegt, die nach Ansicht von Levine "ein weiterer Beleg dafür sind, dass sich die Cybersicherheit als viel vertretbarer erweist, als manche befürchtet haben". Es ist unwahrscheinlich, dass der makroökonomische Druck in nächster Zeit nachlässt, aber der Ton des Managements schien viel optimistischer zu sein als im letzten Quartal", so Peter Levine, Analyst von Evercore ISI.Peter Levine, Analyst von Evercore ISI, stuft die Aktie von CrowdStrike unverändert mit dem Votum "outperform" ein, senkt aber das Kursziel von 200 auf 190 USD. (Analyse vom 08.03.2023)Börsenplätze CrowdStrike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:124,34 EUR +4,98% (08.03.2023, 15:44)