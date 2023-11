NASDAQ Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:

212,35 USD +1,09% (28.11.2023, 22:00)



ISIN CrowdStrike-Aktie:

US22788C1053



WKN CrowdStrike-Aktie:

A2PK2R



Ticker-Symbol CrowdStrike-Aktie:

45C



NASDAQ-Symbol CrowdStrike-Aktie:

CRWD



Kurzprofil CrowdStrike Inc.:



CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) ist ein Anbieter von Cloud-basierten Lösungen zum Schutz von Endgeräten und Cloud-Workloads mit Sitz in Sunnyvale im US-Bundesstaat Kalifornien. (29.11.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - CrowdStrike-Aktienanalyse von Cantor Fitzgerald:Jonathan Ruykhaver, Analyst von Cantor Fitzgerald, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD).Das Cyber-Security-Unternehmen habe ein solides drittes Quartal bei erhöhtem Wettbewerb im Bereich Endpoint/Extended Detection and Response verzeichnet und einen Rekordwert bei den jährlich wiederkehrenden Nettoeinnahmen sowie bei der Rentabilität erzielt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die marktführende EDR-Plattform von CrowdStrike sei im Vergleich zu den Mitbewerbern am widerstandsfähigsten.Jonathan Ruykhaver, Analyst von Cantor Fitzgerald, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "overweight"-Rating für die CrowdStrike-Aktie bestätigt und das Kursziel von 180 auf 240 USD angehoben. (Analyse vom 29.11.2023)Börsenplätze CrowdStrike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:198,98 EUR +2,95% (29.11.2023, 14:02)