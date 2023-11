NASDAQ Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:

CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) ist ein Anbieter von Cloud-basierten Lösungen zum Schutz von Endgeräten und Cloud-Workloads mit Sitz in Sunnyvale im US-Bundesstaat Kalifornien. (29.11.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - CrowdStrike-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Die Analysten von Morgan Stanley stufen die Aktie von CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) weiterhin mit "equal-weight" ein und erhöhen das Kursziel von 187 USD auf 203 USD.Die Kunden würden sich auf der breiteren Plattform konsolidieren, und die wichtigste Kennzahl des Unternehmens, Net New ARR, habe über dem Konsens gelegen und habe sich im dritten Quartal auf ein Wachstum von 10% im Jahresvergleich ohne M&A beschleunigt. Obwohl die Q3-Ergebnisse vielleicht nicht ganz sauber gewesen seien, seien sie insgesamt solide gewesen und die längerfristige These bleibe intakt, aber angesichts des mehr als 30-prozentigen Anstiegs bei der Drucklegung seien die Analysten der Meinung, dass die Aktie bereits einen Großteil des Aufwärtstrends widerspiegele.Die Analysten von Morgan Stanley bewerten die CrowdStrike-Aktie weiterhin mit "equal-weight". (Analyse vom 29.11.2023)Börsenplätze CrowdStrike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:198,98 EUR +2,95% (29.11.2023, 14:02)