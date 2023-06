NASDAQ-Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:

157,55 USD -1,61% (01.06.2023, 22:00)



ISIN CrowdStrike-Aktie:

US22788C1053



WKN CrowdStrike-Aktie:

A2PK2R



Ticker-Symbol CrowdStrike-Aktie:

45C



NASDAQ-Symbol CrowdStrike-Aktie:

CRWD



Kurzprofil CrowdStrike Inc.:



CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) ist ein Anbieter von Cloud-basierten Lösungen zum Schutz von Endgeräten und Cloud-Workloads mit Sitz in Sunnyvale im US-Bundesstaat Kalifornien. (02.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Charlotte (www.aktiencheck.de) - CrowdStrike-Aktienanalyse von BofA Securities:Die Analysten von BofA Securities stufen die Aktie von CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) weiterhin mit "buy" ein und erhöhen das Kursziel von 150 auf 162 USD.Das Unternehmen habe "solide Ergebnisse" gemeldet, aber der Netto-Neuzugang an ARR habe die "hohen" Erwartungen der Investoren verfehlt. Trotz des 10-prozentigen Rückgangs der CrowdStrike-Aktie nachbörslich sei der Ausblick für die Branche "relativ positiv", insbesondere aufgrund der Stärke des SMB- und des internationalen Marktes, was ein gutes Zeichen für SentinelOne (S) sein könnte.Die Analysten von BofA Securities bewerten die CrowdStrike-Aktie unverändert mit "buy". (Analyse vom 01.06.2023)Börsenplätze CrowdStrike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:147,78 EUR +0,96% (02.06.2023, 15:04)