NASDAQ Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:

333,90 USD -0,19% (15.02.2024, 15:36)



ISIN CrowdStrike-Aktie:

US22788C1053



WKN CrowdStrike-Aktie:

A2PK2R



Ticker-Symbol CrowdStrike-Aktie:

45C



NASDAQ-Symbol CrowdStrike-Aktie:

CRWD



Kurzprofil CrowdStrike Inc.:



CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) ist ein Anbieter von Cloud-basierten Lösungen zum Schutz von Endgeräten und Cloud-Workloads mit Sitz in Sunnyvale im US-Bundesstaat Kalifornien. (15.02.2024/ac/a/n)



Cleveland (www.aktiencheck.de) - CrowdStrike-Aktienanalyse von KeyBanc Capital Markets:KeyBanc Capital Markets erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD).Das Analysehaus erwarte eine solide Aufwärtsentwicklung in Q4 nach starken Überprüfungen, weise jedoch auf die hohen Erwartungen angesichts der Outperformance von CrowdStrike hin, heiße es in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Starke Überprüfungen würden nach wie vor in erster Linie von Endpunkt- und Identitätsprüfungen angetrieben, wobei die Partner noch keinen signifikanten Aufschwung bei XDR/SIEM oder CNAPP sehen würden.KeyBanc Capital Markets hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "overweight"-Rating für die CrowdStrike-Aktie bestätigt und das Kursziel von 318 auf 375 USD angehoben. (Analyse vom 14.02.2024)Börsenplätze CrowdStrike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:308,00 EUR -1,25% (15.02.2024, 15:50)